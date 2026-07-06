به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، نامدار عبدالهیان، در حاشیه مراسم تشییع رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به حضور گسترده مردم در این آیین اظهار کرد: امروز تنها یک تشییع پیکر و یک وداع عادی نیست، بلکه میثاق با امام شهید و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.
وی افزود: ملت بزرگ و شریف ایران با قلبهایی سرشار از اندوه و دیدگانی اشکبار پیکر مطهر رهبر عالیقدر خود را بدرقه میکنند و این حضور باشکوه، بیانگر علاقه قلبی مردم به شهیدی است که نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه آزادگان جهان را بیدار کرد، جهاد تبیین را گسترش داد و محور مقاومت را تقویت و احیا کرد.
عبدالهیان ادامه داد: دشمنان قسمخورده نظام نتوانستند جایگاه ولایت فقیه را بپذیرند و از همین رو تنها حذف فیزیکی را دنبال نکردند، بلکه از اندیشه و تفکری که این شهید در جهان پایهگذاری کرد، هراس داشتند.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید، با بیان اینکه مردم ایران قدردان مجاهدتهای یک عمر رهبر شهید هستند، گفت: چندین روز است که مردم در خیابانها حضور دارند تا به خدمات و مجاهدتهای ایشان ادای احترام کنند.
وی با اشاره به فعالیت موکبهای بنیاد شهید و امور ایثارگران در مسیرهای منتهی به مراسم تشییع، تصریح کرد: بنیاد شهید همگام با مردم، در موکبهای مستقر در نقاط مختلف تهران خدمات فرهنگی، رفاهی و در صورت نیاز خدمات درمانی به زائران ارائه میکند.
عبدالهیان از تلاش کارکنان بنیاد شهید قدردانی کرد و افزود: همکاران ما طی هفتهها و روزهای گذشته برای برپایی این موکبها و ارائه خدمات مناسب به زائران تلاش فراوانی کردهاند و جا دارد از همه آنان تشکر و قدردانی کنم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیام حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، اظهار داشت: این حضور گسترده، پاسخی روشن به کسانی است که تلاش میکردند میان مردم و رهبری فاصله ایجاد شده است. مردم با حضور خود نشان دادند تحلیلها و روایتهای دشمنان نادرست بوده و همچنان به آرمانهای انقلاب، رهبر شهید و نظام جمهوری اسلامی اعتقاد و ارادت دارند.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید خاطرنشان کرد: مردم امروز آمدهاند تا با مقام معظم رهبری تجدید بیعت کنند و پیام وحدت و انسجام ملی را به جهانیان مخابره کنند. حضور اقشار مختلف با سلیقهها و دیدگاههای گوناگون در این مراسم نیز نشان میدهد که شهادت این رهبر، موجب تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی شده و محور مقاومت را بیش از پیش استحکام بخشیده است.
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