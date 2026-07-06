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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

تداوم پیوند ملت با آرمان‌های انقلاب در مراسم تشییع رهبر شهید

تداوم پیوند ملت با آرمان‌های انقلاب در مراسم تشییع رهبر شهید

معاون حقوقی بنیاد شهید، حضور میلیونی مردم در تشییع رهبر شهید انقلاب را نشان‌دهنده تداوم پیوند ملت با آرمان‌های انقلاب و پاسخی قاطع به تحلیل‌های دشمن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، نامدار عبدالهیان، در حاشیه مراسم تشییع رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به حضور گسترده مردم در این آیین اظهار کرد: امروز تنها یک تشییع پیکر و یک وداع عادی نیست، بلکه میثاق با امام شهید و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است.

وی افزود: ملت بزرگ و شریف ایران با قلب‌هایی سرشار از اندوه و دیدگانی اشکبار پیکر مطهر رهبر عالی‌قدر خود را بدرقه می‌کنند و این حضور باشکوه، بیانگر علاقه قلبی مردم به شهیدی است که نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه آزادگان جهان را بیدار کرد، جهاد تبیین را گسترش داد و محور مقاومت را تقویت و احیا کرد.

عبدالهیان ادامه داد: دشمنان قسم‌خورده نظام نتوانستند جایگاه ولایت فقیه را بپذیرند و از همین رو تنها حذف فیزیکی را دنبال نکردند، بلکه از اندیشه و تفکری که این شهید در جهان پایه‌گذاری کرد، هراس داشتند.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید، با بیان اینکه مردم ایران قدردان مجاهدت‌های یک عمر رهبر شهید هستند، گفت: چندین روز است که مردم در خیابان‌ها حضور دارند تا به خدمات و مجاهدت‌های ایشان ادای احترام کنند.

وی با اشاره به فعالیت موکب‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران در مسیرهای منتهی به مراسم تشییع، تصریح کرد: بنیاد شهید همگام با مردم، در موکب‌های مستقر در نقاط مختلف تهران خدمات فرهنگی، رفاهی و در صورت نیاز خدمات درمانی به زائران ارائه می‌کند.

عبدالهیان از تلاش کارکنان بنیاد شهید قدردانی کرد و افزود: همکاران ما طی هفته‌ها و روزهای گذشته برای برپایی این موکب‌ها و ارائه خدمات مناسب به زائران تلاش فراوانی کرده‌اند و جا دارد از همه آنان تشکر و قدردانی کنم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیام حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، اظهار داشت: این حضور گسترده، پاسخی روشن به کسانی است که تلاش می‌کردند میان مردم و رهبری فاصله ایجاد شده است. مردم با حضور خود نشان دادند تحلیل‌ها و روایت‌های دشمنان نادرست بوده و همچنان به آرمان‌های انقلاب، رهبر شهید و نظام جمهوری اسلامی اعتقاد و ارادت دارند.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید خاطرنشان کرد: مردم امروز آمده‌اند تا با مقام معظم رهبری تجدید بیعت کنند و پیام وحدت و انسجام ملی را به جهانیان مخابره کنند. حضور اقشار مختلف با سلیقه‌ها و دیدگاه‌های گوناگون در این مراسم نیز نشان می‌دهد که شهادت این رهبر، موجب تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی شده و محور مقاومت را بیش از پیش استحکام بخشیده است.

کد مطلب 6880947

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