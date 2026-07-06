اسکان بیش از هزار زائر در مراکز وابسته به اداره‌ کار قم فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی کامل این ادارهکل برای مشارکت در اسکان زائران مراسم بدرقه آقای شهید ایران خبر داد و گفت: ظرفیت اسکان بیش از یک هزار نفر در مراکز وابسته به این ادارهکل آماده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با اشاره به خدماترسانی این اداره کل اظهار کرد: مجموعه دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان، تمامی امکانات خود را برای خدمترسانی به زائران و عزاداران بسیج کردهاند.
آشتاب افزود: زائرسراها، سالنهای ورزشی، نمازخانهها، فضاهای فرهنگی، سالنهای اجتماعات و حتی اتاقهای اداری در صورت نیاز برای اسکان زائران آمادهسازی شده و در مجموع ظرفیت اسکان بیش از یک هزار نفر در این مراکز پیشبینی شده است.
وی با بیان این که همه مقدمات لازم برای پذیرایی از زائران فراهم شده است، تصریح کرد: تلاش ما این است که با استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، سهم خود را در خدمترسانی به زائران ایفاء کنیم و به بهترین شکل ممکن در این رویداد بزرگ ملی و مذهبی نقشآفرین باشیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم تأکید کرد: با برنامهریزی انجامشده، تلاش شده است تمام نیازهای اسکان از طریق ظرفیتهای داخلی مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین شود تا بار کمتری بر دوش ستاد اسکان استان قرار گیرد و خدمات با کیفیت مطلوب به زائران ارائه شود.
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