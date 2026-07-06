تشکیل کمیته تحقیق درباره شکست طوفان الاقصی در غیاب نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) رأی به تشکیل کمیته تحقیق پیرامون حوادث و شکست‌های مربوط به عملیات طوفان الاقصی (هفتم اکتبر) داد.

براساس این گزارش، جریان مخالفان و احزاب مخالف کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تل آویو جلسه رای‌گیری در کنست برای تشکیل کمیته تحقیق پیرامون حوادث و شکست های مربوط به عملیات طوفان الاقصی (۷ اکتبر ۲۰۲۳) را به طور کامل تحریم و از شرکت در آن خودداری کردند.

این رسانه صهیونیستی همچنین فاش کرد که نتانیاهو نیز در این جلسه و فرآیند تصویب تشکیل کمیته تحقیق حضور نداشته و در رای‌گیری شرکت نکرده است.