حضور مدیرعامل و کارکنان بانک مسکن در مراسم تشییع قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن، به همراه جمعی از مدیران ارشد و کارکنان این بانک ، در مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای والامقام، حضرت آیت الله خامنه ای (قدّس سره) و خانواده ایشان حضور یافتند.

وی همچنین با حضور در موکب بانک مسکن در محل شعبه میدان انقلاب اسلامی، از زائران و عزاداران آن امام شهید پذیرایی کرد.

مدیرعامل بانک مسکن علاوه بر پذیرایی از عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید، در جریان روند ارائه خدمات به این عزیزان قرار گرفت و بر ضرورت میزبانی شایسته و خدمت‌رسانی حداکثری به عزاداران تأکید کرد.

سایر مدیران ارشد و کارکنان بانک مسکن نیز به خدمت رسانی به عزاداران قائد شهید امت پرداختند.