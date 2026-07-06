سفیر سوئد به وزارت خارجه روسیه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: سفیر سوئد در مسکو امروز به این وزارتخانه احضار و در ارتباط با حمله پهپادی اخیر به سفارت روسیه در استکهلم، مراتب اعتراض شدید مسکو به وی ابلاغ شده است.

وزارت خارجه روسیه در ادامه ضمن انتقاد از انفعال استکهلم در مواجه با حملات پهپادی به نمایندگی های دیپلماتیک روسیه، از سوئد خواست برای توقف چنین روندی اقدامات لازم را انجام دهد.

در همین ارتباط، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اعلام کرد که مسکو، آنا کریستینا ترزه یوهانسون سفیر سوئد در مسکو را احضار کرده است.