https://mehrnews.com/x3cvZP ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۰۹ کد مطلب 6881256 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۰۹ مسجد جمکران آماده اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران قم-مسجد جمکران آماده اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران میشود. دریافت 5 MB کد مطلب 6881256 مهدی بخشی سورکی کپی شد مطالب مرتبط گزارش خبرنگار مهر از مسجد جمکران؛ حضور پرشور عاشقان ولایت اقامه نماز آیت الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در مسجد جمکران آغاز شد پرواز هلیکوپتر سیاه پوش بر فراز مسجد مقدس جمکران اشکهای آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب برچسبها قم تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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