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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۰۹

مسجد جمکران آماده اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران

مسجد جمکران آماده اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران

قم-مسجد جمکران آماده اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران می‌شود.

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کد مطلب 6881256
مهدی بخشی سورکی

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