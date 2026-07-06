https://mehrnews.com/x3cvYY ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۸ کد مطلب 6881215 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۸ پرچمهای سرخ در دستان نوجوانان مشهدی در حمایت از رهبر شهید مشهد- نوجوانان مشهدی با در دست داشتن پرچمهای سرخ ادامه دهنده راه رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند. دریافت 18 MB کد مطلب 6881215 کپی شد مطالب مرتبط حضور نوجوانان در مراسم تشییع رهبر شهید نشان دهنده بصیرت انقلابی است اجتماع دختران نوجوان چناران در آستانه تشییع رهبر شهید حضور بختیاری ها در مراسم تشییع رهبر شهید در قم سوگ کودکان مشهدی برای دردانه معصوم رهبر شهید رزمایش نوجوانان خراسانی برای تشییع و خونخواهی آقای شهید ایران دعوت جانشین سپاه امام رضا (ع) از مردم برای مراسم تشییع رهبر شهید برچسبها رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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