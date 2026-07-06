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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۸

پرچم‌های سرخ در دستان نوجوانان مشهدی در حمایت از رهبر شهید

پرچم‌های سرخ در دستان نوجوانان مشهدی در حمایت از رهبر شهید

مشهد- نوجوانان مشهدی با در دست داشتن پرچم‌های سرخ ادامه دهنده راه رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند.

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کد مطلب 6881215

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