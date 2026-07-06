به گزارش خبرنگار مهر، صفدر سلطانی در حاشیه رزمایش بزرگ خونخواهی نوجوانان مشهدی اظهار کرد: پس از برگزاری مراسم تشییع در تهران، قم و عتبات، مشهد مقدس به عنوان ایستگاه پایانی میزبان پیکر مطهر امام شهید خواهد بود؛ از همین رو، امروز نوجوانان دانش‌آموز خراسان رضوی گردهم آمدند تا ضمن تجدید میثاق در خون‌خواهی، آمادگی کامل خود را برای پذیرایی از زائران در روز پنج‌شنبه اعلام کنند.

مدیر اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: مدارس استان با اختصاص فضاهای خود برای ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران، به نمایندگی از جمعیت دانش‌آموزی کشور به این حرکت عظیم پیوسته‌اند.

وی افزود: دانش‌آموزان همیشه در عرصه‌های مختلف رسانه‌ای نقش‌آفرین بوده‌اند و در این رخداد تاریخی نیز می‌توانند تصاویر و فیلم‌های فعالیت‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در شبکه شاد منتشر کنند تا از طریق اولیای مدارس به دست ما برسد و برای پخش در شبکه‌های کشوری آماده شود.

سلطانی تصریح کرد: دستورالعمل‌های ستاد تشییع امام شهید به تمامی مدارس استان ارسال شده است و این فعالیت‌ها در بخش فرهنگی و رسانه‌ای در راستای همان شیوه‌نامه ابلاغی در حال اجراست.