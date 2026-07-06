https://mehrnews.com/x3cvZd ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ کد مطلب 6881227 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۱ سوگ کودکان مشهدی برای دردانه معصوم رهبر شهید مشهد- پیام کودکان مشهدی و سوگ آنها برای دردانه رهبر شهید را در این ویدئو مشاهده می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6881227 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم مشهد در آستانه تشییع رهبر شهید پرچمهای سرخ در دستان نوجوانان مشهدی در حمایت از رهبر شهید حضور نوجوانان در مراسم تشییع رهبر شهید نشان دهنده بصیرت انقلابی است برچسبها رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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