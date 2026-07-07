به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت،این شرکت اکنون می تواند محتوایی که کاربران در ابزارهای جستجوی مختلف آن آپلود می کنند، برای مقاصد آموزشی جمع آوری کند.

این محتوا شامل عکس ها، فایل ها و صوت و ویدئوهای ثبت شده است. چنین روندی بدان معناست که اگر کاربر عکسی را در گوگل لنز برای جستجوی بصری آپلود کند، شرکت می تواند به آن دسترسی یابد.

همین روند برای کلیپ های صوتی که در سرویس های جستجوی صوتی و همچنین در سرویس ترجمه گوگل آپلود می شوند، اجرا خواهد شد.

در واقع تمام محتوایی که در محصولات مرتبط با جستجوی گوگل آپلود می شوند برای آموزش هوش مصنوعی به کار می روند. بنابراین مواردی مانند عکس های خصوصی افراد در گوگل فوتوز در حال حاضر ایمن هستند.

همه کاربران به‌طور خودکار در این فرایند مشارکت داده شده‌اند، زیرا هوش مصنوعی مولد برای آموزش خود به حجم عظیمی از داده‌ها نیاز دارد و منابع داده‌ای آن رو به کاهش است. با این وجود، برای افرادی که تمایلی ندارند تصاویر و ویدئوهایشان توسط شرکت‌های بزرگ فناوری بررسی و تحلیل شود، راه‌حلی وجود دارد.

کاربر برای انصراف از این فرایند، باید برخی تنظیمات را تغییر دهد. ابتدا به صفحه اختصاصی «Search Services History» مراجعه کند و تیک گزینه «Save Media» را بردارد. سپس به صفحه «Search Services Personalization» مراجعه و اطمینان حاصل کند هیچ اطلاعاتی در آن ذخیره نمی‌شود. با انجام این دو مرحله، این قابلیت غیرفعال خواهد شد.