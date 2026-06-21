به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، گوگل دراواسط ۲۰۲۶ میلادی اندروید ۱۷ را ارائه و با وعده های مختلف از جمله ویژگی های هوش مصنوعی جدید و عملکرد روان تر، آن را روی موبایل های پیکسل راه اندای کرد.

اما برای بسیاری از افراد این هیجان دیری نپایید. کاربران به سرعت در شبکه های اجتماعی ردیت، ایکس و انجمن های مختلف شکایاتی درباره دو اختلال مهم ثبت کردند که یکی از آنها اختلال در نمایشگر لمسی و دیگر اختلال در ارتباطات ۵G بود.

برخی کاربران مدعی شده بودند موبایل هایشان به لمس و کشیدن انگشت روی صفحه برای حرکات تصادفی واکنش نشان نمی‌دهد. بعضی دیگر با چیزی عجیب‌تر به نام «واژگونی حرکت» مواجه هستند، که در آن کشیدن انگشت به بالا، صفحه را به پایین و برعکس اسکرول می‌کند. این اختلال عجیب بعد از به‌روزرسانی اندروید ۱۷ شروع شده است.

این اختلال روی طیفی از دستگاه های پیکسل از جمله سری جدید پیکسل ۱۰، ۹، ۸ و ۷ تاثیرگذاشته است. کاربران پیکسل ۶ کمتر تحت تاثیر این اختلال قرار گرفته اند. اما به نظر نمی رسد این یک اختلال سخت افزاری خاص باشد که نشان می دهد اختلال نرم افزاری مربوط به خود به روز رسانی است.

علاوه برآن بسیاری از افراد از جمله کاربران پیکسل ۹ پرو، ۹ پروایکس ال، ۸ a و حتی برخی مدل های ۶a پس از به روز رسانی قابلیت ۵G خود را به طور کامل از دست دادند. شبکه اتصال این دستگاه ها به LTE سقوط کرد یا اصلا به طور کامل سیگنال خود را از دست داد. برخی دیگر پس از ری استارت دستگاهشان نبود پروفایل eSIM و باز پس زدن شبکه وای فای برای اتصال خودکار شکایت داشتند. چند اپلیکیشن مهم گوگل از جمله یوتیوب، جی میل، پلی استور، گوگل کیپ، و گوگل فوتوز نیز باز نمی شدند یا با وای فای کار نمی کردند.