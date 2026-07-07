حجت‌الاسلام سعید آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشهد مقدس؛ در پی حضور خیل عظیم زائران در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید»، ظرفیت ۱۷۰ واحد نانوایی در سطح کلان‌شهر مشهد با هدف تأمین پایدار نیاز غذایی سوگواران، به صورت جهادی فعال شد.

مسئول کمیته مناطق ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد بیان کرد: با توجه به حجم گسترده حضور زائران و مجاوران در مراسم تشییع، هماهنگی‌های لازم با اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی صورت گرفت تا ۱۷۰ واحد نانوایی با افزایش ساعات کاری و پخت شبانه‌روزی، فرآیند تأمین نان تازه و گرم را برای عزاداران تسهیل کنند.

وی این اقدام را جلوه‌ای از ارادت قلبی مردم و اصناف به مقام شامخ «رهبر شهید» دانست و افزود: علاوه بر ظرفیت نانوایی‌های ثابت سطح شهر، استقرار چندین واحد پخت نان سیار و بهره‌گیری از توان گروه‌های جهادی و خانگی، برای تضمین پوشش کامل خدمت‌رسانی پیش‌بینی شده است.

آخوندی ضمن قدردانی از مشارکت خودجوش مردم، اصناف و گروه‌های جهادی تأکید کرد: تمامی نانوایی‌های منتخب با حداکثر ظرفیت عملیاتی در خدمت زائران هستند و با هم‌افزایی ایجاد شده، تدابیر لازم برای پیشگیری از هرگونه کمبود در زنجیره تولید و توزیع نان اتخاذ شده است. این همدلی و همبستگی ملی، پاسخی شایسته به جایگاه رفیع و ماندگار رهبر شهید در قلب‌های آحاد مردم است.