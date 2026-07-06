۱۵۰۰ افغانستانی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید وارد کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جمشیدی اظهار کرد: این میهمانان از شهرهای کابل، قندهار، مزارشریف، هرات، غزنی، دایکندی و ولایت هلمند افغانستان به صورت انفرادی و کاروانی وارد دوغارون شده و پس از ساماندهی و انجام مراحل قانونی عازم مشهد شدند.

فرماندار تایباد بیان کرد: این جمعیت با استفاده از ۳۵ دستگاه اتوبوس از دوغارون راهی مشهد شده اند.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده اتباع افغانستانی برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید فقط فردا فرصت ورود به دوغارون و جمهوری اسلامی ایران را دارند.

جمشیدی گفت: میهمانان افغانستانی در بازه زمانی ساعت هشت صبح تا ۱۸ بعد از ظهر در دوغارون پذیرش خواهند شد.

به گفته فرماندار تایباد، اتباع افغانستانی که از طریق مرز دوغارون برای حضور در مراسم تشییع رهبر انقلاب وارد ایران شده اند باید در روزهای بیستم و بیست و یکم تیرماه به موطن شان بازگردند.

وی تصریح کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ ویزا برای مهمانان افغانستانی ویژه شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید از سوی چهار نمایندگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در افغاستان صادر شده است.

جمشیدی همچنین در ادامه به اعزام کاروان های مردمی تایباد برای شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید به مشهد اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی چهار روز گذشته بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از مردم شیعه و اهل سنت مناطق شهری و روستایی این خطه مرزی برای این مراسم ثبت نام کرده اند که این رقم با شمار افرادی که با خودروهای شخصی عازم مشهد شده اند به بیش از پنج هزار نفر می رسد.

فرماندار تایباد افزود: ۳۵ دستگاه اتوبوس برای این گروه های مردمی که در قالب کاروان هستند پیش بینی شده و یک گروه چهل و پنج نفری نیز از علمای شاخص اهل سنت شهرستان برای حضور در این مراسم عازم مشهد می شوند.