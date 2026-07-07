به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند افرادی که نشانگرهای اولیه آلزایمر را در خون داشتند و رژیم غذایی طراحی شده برای سرکوب التهاب را دنبال می‌کردند، خطر زوال عقل تا ۲۹ درصد در آنها کاهش یافت.

تیم تحقیقاتی به رهبری «آنجا مرهار»، محقق دانشگاه لیوبلیانا در اسلوونی، نتیجه گرفتند: «این مطالعه ۱۵ ساله روی بزرگسالان مسن نشان داد که پایبندی بیشتر به الگوهای غذایی سالم‌تر با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، از جمله در بین شرکت‌کنندگانی که دارای آسیب‌شناسی مرتبط با بیماری آلزایمر و خطر نوروبیولوژیکی گسترده‌تر بودند، مرتبط است.»

برای این مطالعه، محققان داده‌های تقریباً ۱۹۰۰ نفر شرکت‌کننده در یک پروژه تحقیقاتی سوئدی در مورد پیری را تجزیه و تحلیل کردند.

شرکت‌کنندگان ۶۰ سال به بالا بودند و بین مارس ۲۰۰۱ تا آگوست ۲۰۰۴ بدون هیچ نشانه‌ای از زوال عقل وارد این پروژه شدند.

در طول ۱۵ سال پیگیری، شرکت‌کنندگان تا شش بار معاینه شدند، از آنها نمونه خون گرفته شد و پرسشنامه‌های رژیم غذایی پر شد.

تیم تحقیقاتی سطح خون سه نشانگر مرتبط با آلزایمر و زوال عقل را بررسی کردند:

- پروتئین تاو، پروتئینی که می‌تواند در مغز بیماران آلزایمری گره‌های سمی ایجاد کند.

- قطعات پروتئینی زنجیره سبک نوروفیلامنت (NfL)، که از سلول‌های مغزی آسیب‌دیده یا در حال مرگ آزاد می‌شوند.

- پروتئین اسیدی فیبریلاری گلیال (GFAP)، پروتئینی که توسط سلول‌هایی تولید می‌شود که نورون‌ها را در مغز و نخاع التیام بخشیده و محافظت می‌کنند.

نتایج نشان داد که یک الگوی غذایی که التهاب را کاهش می‌دهد، خطر زوال عقل را در بین افرادی که سطح تاو بالایی دارند ۲۹ درصد؛ برای افرادی که سطح NfL بالاتری دارند ۲۱ درصد؛ و در بین افرادی که سطح GFAP بالایی دارند ۲۷ درصد کاهش می‌دهد.

تیم تحقیق نتیجه گرفت: «این یافته‌ها اهمیت استراتژی‌های هدفمند پیشگیری از زوال عقل با رژیم غذایی را نه تنها برای عموم مردم، بلکه برای افرادی که در معرض خطر بالایی هستند نیز تقویت می‌کند.»

«امیلی کیس» متخصص تغذیه در نورث‌ول هلث در شهر نیویورک، یافته‌ها را بررسی کرد.

او گفت: «شواهد محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد رژیم غذایی ضدالتهاب برای پیشگیری و کند کردن پیشرفت بیماری آلزایمر عالی است. بنابراین، مراقبت از سلامت و تغذیه، و همچنین ورزش و خواب کافی، واقعاً مهم است که هر روز تمرین کنیم تا سلامت خود را به طور واقعی بهینه کنیم تا از بیماری آلزایمر یا هر نوع نقص شناختی دیگری در آینده جلوگیری کنیم.»

کیس گفت که غذاهای ضدالتهاب در رژیم‌های غذایی سالم برای قلب مانند رژیم غذایی DASH و رژیم غذایی مدیترانه‌ای وجود دارند. از جمله آنها:

- انواع توت و سبزیجات برگ تیره که حاوی مقدار زیادی آنتی‌اکسیدان هستند.

- ماهی و گردو که حاوی اسیدهای چرب امگا ۳ هستند.

- غذاهای غنی از فیبر مانند غلات کامل، لوبیا، میوه‌ها، سبزیجات، آجیل و دانه‌ها

- چربی‌های سالم آووکادو، روغن زیتون و آجیل

کیس در مورد زوال عقل گفت: «مطالعات نشان می‌دهد که نمی‌توان بیماری را معکوس کنید، اما قطعاً می‌توانید علائم را بهبود بخشید. ممکن است برای درمان آنچه که ممکن است در حال حاضر تجربه کنید خیلی دیر شده باشد، اما مطمئناً می‌توانید با بهبود رژیم غذایی خود از پیشرفت تهاجمی‌تر جلوگیری کنید.»