مکمل ملاتونین می تواند یک مُسکن ایمن و ارزان باشد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که به نظر میرسد ملاتونین درد مزمن عضلات و مفاصل را به اندازه مسکنهایی مانند آسپرین، ناپروکسن و استامینوفن کاهش میدهد.
«کانگچائو وو»، محقق ارشد و دانشجوی دکترا در دانشگاه سیدنی استرالیا، در یک بیانیه خبری گفت: «ملاتونین در حال حاضر به عنوان یک مکمل ارزان و ایمن در دسترس است.»
آنچه هیجانانگیز است این است که ملاتونین همچنین ممکن است به مدیریت درد مزمن کمک کند و دری را برای کاهش وابستگی به داروهایی که خطرات بیشتری دارند، بگشاید.
برای مطالعه جدید، محققان دادههای بیش از ۲۰۰۰ نفر را که در ۲۳ کارآزمایی بالینی در سراسر جهان شرکت کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.
شرکتکنندگان دچار بیماریهایی مانند کمردرد، آرتروز ناشی از ساییدگی و پارگی و فیبرومیالژیا بودند یا در حال بهبودی از جراحیهایی مانند تعویض مفصل و ترمیم ستون فقرات بودند.
نتایج نشان داد که ملاتونین به طور متوسط درد را تا ۱۰ امتیاز در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کاهش میدهد. محققان گفتند که این میزان مشابه داروهای مسکن رایج است.
محققان دریافتند که این مکمل همچنین خواب افراد را بهبود بخشیده است.
وو گفت: «برای بسیاری از بیماران، درد به تنهایی وجود ندارد و ارتباط نزدیکی با خواب ضعیف دارد. به نظر میرسد ملاتونین هر دو را هدف قرار میدهد، که این امر آن را به ویژه برای افرادی که درد مزمن را مدیریت میکنند، مفید میکند.»
در طول این آزمایشها، دوز و زمان مصرف ملاتونین بسته به شرایط فرد متفاوت بود.
برای درد مزمن، دوزها معمولاً از ۳ تا ۱۰ میلیگرم متغیر بودند که ۳ میلیگرم در روز رایجترین آنها بود.
برای درد پس از عمل جراحی، دوزها از ۱ تا ۱۰ میلیگرم متغیر بودند که ۵ تا ۶ میلیگرم رایجترین آنها بود.
محققان گفتند که برای تأیید و درک بهتر پتانسیل تسکین درد ملاتونین، مطالعات در مقیاس بزرگتری مورد نیاز است.
با این حال، هر کسی که به فکر استفاده از ملاتونین به عنوان مُسکن است، باید با پزشک خود در این مورد صحبت کند.
وو گفت: «توصیه ما این نیست که ملاتونین جایگزین هر داروی مُسکنی شود. در عوض، پس از مشورت با پزشک، میتوان از آن به عنوان یک مکمل در کنار درمانهای موجود، به ویژه برای افرادی که مشکلات خواب را نیز تجربه میکنند، استفاده کرد.»
او گفت که میزان تسکین درد مشاهده شده با برخی از درمانهای مرسوم قابل مقایسه است.
وو گفت: «اما این به این معنی نیست که ملاتونین باید جایگزین آنها شود. بلکه ممکن است گزینه اضافی ایمنتری را در یک برنامه گستردهتر مدیریت درد ارائه دهد.»
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