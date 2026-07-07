https://mehrnews.com/x3cw38 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۳ کد مطلب 6881321 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۳ پیام زائران امام شهید در قم؛ خونخواه رهبرمان هستیم قم- زائران امام شهید در قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفتند: خونخواه رهبر شهیدمان هستیم. دریافت 23 MB کد مطلب 6881321 کپی شد مطالب مرتبط این تشییع، تکرارنشدنیترین رویداد تاریخ معاصر ایران است حس و حال مسجد مقدس جمکران پس از اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران افزایش لحظهبهلحظه جمعیت در بلوار پیامبر اعظم(ص) شبکه روس: میلیونها ایرانی در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کردهاند خیل عظیم جمعیت مردمی در اطراف مسجد جمکران برای بدرقه قائد شهید امت انتظار مردم قم در میدان آل یاسین برای استقبال از پیکر رهبر شهید زائر اهل گینه: آقای شهید ایران به ما رسم آزادگی آموخت برچسبها قم تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
نظر شما