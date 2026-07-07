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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۳

پیام زائران امام شهید در قم؛ خونخواه رهبرمان هستیم

پیام زائران امام شهید در قم؛ خونخواه رهبرمان هستیم

قم- زائران امام شهید در قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفتند: خونخواه رهبر شهیدمان هستیم.

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کد مطلب 6881321

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