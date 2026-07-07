https://mehrnews.com/x3cw3x ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۸ کد مطلب 6881340 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۸ زائر اهل گینه: آقای شهید ایران به ما رسم آزادگی آموخت قم- زائر اهل کشور گینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آقای شهید ایران به ما رسم آزادگی آموخت. دریافت 13 MB کد مطلب 6881340 کپی شد مطالب مرتبط این تشییع، تکرارنشدنیترین رویداد تاریخ معاصر ایران است لحظه ورود خودروی حامل پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مسیر تشییع قم گفتگوی خبرنگار مهر با زائران امام شهید در مسجد جمکران پیام زائران امام شهید در قم؛ خونخواه رهبرمان هستیم کرمان مقصد اول سرمایهگذاری خارجی؛خط انتقال آب خلیج فارس افتتاح می شود خیل عظیم جمعیت بلوار پیامبر اعظم (ص) برای آیین تشییع گرد هم آمدند تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم آماده سازی ماشین حمل پیکر«آقای شهید ایران» به سمت بلوار پیامبر اعظم قم برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید گینه
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