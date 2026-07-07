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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۸

زائر اهل گینه: آقای شهید ایران به ما رسم آزادگی آموخت

زائر اهل گینه: آقای شهید ایران به ما رسم آزادگی آموخت

قم- زائر اهل کشور گینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آقای شهید ایران به ما رسم آزادگی آموخت.

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کد مطلب 6881340

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