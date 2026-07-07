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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۶

حس و حال مسجد مقدس جمکران پس از اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران

حس و حال مسجد مقدس جمکران پس از اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران

قم - خبرنگار مهر از حس و حال داخل مسجد مقدس جمکران پس از آئین اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران گزارش می‌دهد.

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کد مطلب 6881317

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