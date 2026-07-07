https://mehrnews.com/x3cw34 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۶ کد مطلب 6881317 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۶ حس و حال مسجد مقدس جمکران پس از اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران قم - خبرنگار مهر از حس و حال داخل مسجد مقدس جمکران پس از آئین اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران گزارش میدهد. دریافت 2 MB کد مطلب 6881317 کپی شد مطالب مرتبط آماده سازی حرکت پیکر آقای شهید ایران به سمت بلوار پیامبر اعظم قم تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم برچسبها قم تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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