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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

خیل عظیم جمعیت مردمی در اطراف مسجد جمکران برای بدرقه قائد شهید امت

خیل عظیم جمعیت مردمی در اطراف مسجد جمکران برای بدرقه قائد شهید امت

قم- در این ویدئو خیل عظیم جمعیت مردمی در اطراف مسجد مقدس جمکران برای بدرقه قائد شهید امت را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6881314

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