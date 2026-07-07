https://mehrnews.com/x3cw2Z ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۱ کد مطلب 6881314 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۱ خیل عظیم جمعیت مردمی در اطراف مسجد جمکران برای بدرقه قائد شهید امت قم- در این ویدئو خیل عظیم جمعیت مردمی در اطراف مسجد مقدس جمکران برای بدرقه قائد شهید امت را مشاهده می کنید. دریافت 30 MB کد مطلب 6881314 کپی شد مطالب مرتبط الجزیره: پرچمهای سرخ در تشییع رهبر شهید یک نماد خاص است مروری بر پروژههای مستندنگاری تشییع رهبری؛ روایت سینما ازیک روز تاریخی خیل عظیم جمعیت مردمی در بدرقه آقای شهید ایران در قم برافراشته شدن پرچم «یالثارات الخامنهای» در بلوار پیامبر اعظم(ص) قم حضور جمعیت بیپایان عاشقان رهبر شهید در خیابانهای اطراف مسجد جمکران آماده سازی حرکت پیکر آقای شهید ایران به سمت بلوار پیامبر اعظم قم پیام ایرانیها در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهیدخطاب به آمریکا و اسرائیل رکوردشکنی مترو تهران در جابهجایی مسافر تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم حضور مردم تجدید میثاقی است با راهی که به خدمت صادقانه ختم میشود گزارش خبرنگار مهر از سیل جمعیت در مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران میراث معنوی و راهبردی رهبر شهید انقلاب سرمایه ماندگار امت اسلامی است برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
نظر شما