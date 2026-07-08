افزایش محسوس دما و تداوم بادهای گرم در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه‌نژاد،اظهار کرد: با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید گرم و خشک در جنوب شرق کشور در نیمه شرقی استان افزایش باد گرم، کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش محسوس دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بعدازظهر و اوایل شب در خلیج فارس، تنگه هرمز و برخی نقاط غربی و مرکزی استان افزایش بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی پیش‌بینی می‌شود که علاوه بر متلاطم شدن دریا سبب بروز گرد و غبار و ناپایداری موقتی جوی خواهد شد.

حمزه‌نژاد با بیان اینکه افزایش بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی تا بعدازظهر و شب روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ادامه دارد، توصیه کرد: در این مدت تردد شناورها به ویژه شناورهای سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود.

وی همچنین، اظهار کرد: به لحاظ دمایی افزایش محسوس دمای بیشینه به ویژه در نیمه شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، توصیه کرد: از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز به ویژه در ساعات ظهر خودداری شود.