افزایش محسوس دما و تداوم بادهای گرم در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزهنژاد،اظهار کرد: با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید گرم و خشک در جنوب شرق کشور در نیمه شرقی استان افزایش باد گرم، کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش محسوس دمای بیشینه پیشبینی میشود.
وی افزود: بعدازظهر و اوایل شب در خلیج فارس، تنگه هرمز و برخی نقاط غربی و مرکزی استان افزایش بادهای جنوبغربی تا شمالغربی پیشبینی میشود که علاوه بر متلاطم شدن دریا سبب بروز گرد و غبار و ناپایداری موقتی جوی خواهد شد.
حمزهنژاد با بیان اینکه افزایش بادهای جنوبغربی تا شمالغربی تا بعدازظهر و شب روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ادامه دارد، توصیه کرد: در این مدت تردد شناورها به ویژه شناورهای سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود.
وی همچنین، اظهار کرد: به لحاظ دمایی افزایش محسوس دمای بیشینه به ویژه در نیمه شرقی استان پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، توصیه کرد: از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز به ویژه در ساعات ظهر خودداری شود.
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