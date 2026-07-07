به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با برنامه «باید برخاست» شبکه تهران درباره حضور میلیونی مردم در آیین تشییع امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای قدساللهنفسهالزکیه و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهادت حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای قدساللهنفسهالزکیه را تسلیت عرض میکنم؛ خداوند را شاکریم که چنین مردمی داریم؛ ملتی فهمیده و با غیرتی داریم که با درک صحیح شرایط زمانه با حضور معنادار خودشان جایگاه کشور را در پیشگاه جهانیان ارتقا دادند.
وی تصریح کرد: در این مراسم مردم نشان دادند که ایرانیان آگاه هستند و با آگاهی در مسیری قرار گرفتهاند که برای خودشان و کشور عزتآفرینی کرده و اقتدار کشور را روزافزون میسازد.
اسلامی درباره سابقه تعاملات با امام شهید و رهنمودهای ایشان در حوزه فناوریهای نوین و پیشران علمی توضیح داد: امام شهید همواره بر موضوع «العلم السلطان» به عنوان مسالهای که مبنای آن قرآن و نیز فرمایش حضرت علی (ع) است؛ تاکید فراوان داشتند. از ابتدای انقلاب اسلامی باید نقش امام شهید را با دقت بررسی کرد زیرا ایشان با ممارست خاص بر روی نقاط اصلی تعیین کننده که متغیرها را شکل میداد؛ همواره تمرکز داشتند و بر روی آنها پافشاری میکردند و توانستند کشور را در این بخشها به تراز بالا برسانند.
وی افزود: با وجود همه مزاحمتها و مشکلاتی که دشمنان بر سر راه کشور ایجاد کردند، در راستای اینکه ایران نتواند موفق شود، عملیاتهای گوناگونی که در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام دادند.
وی در ادامه تصریح کرد: اما به لطف الهی این مهم_یعنی پیشرفت کشور_به ثمر رسید و جایگاه ایران تغییر یافت. این نگاه مستلزم ابزار و وسایل خاصی است و به نهادسازی نیاز دارد زیرا شما نمیتوانید بدون اینکه تبیین سیاست و راهبرد کنید، بدون اینکه نهادسازی کنید، زیرساخت ایجاد کنید فقط بخواهید و انتظار داشته باشید که اتفاقی رخ دهد. این همت، باور و اراده البته وسیله کار هست اما زمینهها نیز باید فراهم شود. در بحث مربوط به حوزههای علوم و فنون پیشرفته هم در بخش دفاعی و نیز در حوزه عناصر اقتدارساز مانند هستهای مشاهده میکنیم که امام شهید از روز نخست با ممارست خاص ایستادگی کردند.
وی اضافه کرد: شما اگر درصدد تحقیق محققان در دانشگاهها هستید باید پیشرانهای علم را فعال کنید. نکته مهم برای کشور این است که در حقیقت نظام جمهوری اسلامی ایران باید به پیشرانها توجه کند زیرا این پیشرانها به عنوان شتاببخش شکوفایی علم و فناوری نقش ایفا میکنند. هنگامی که حوزه هستهای به عنوان یک برنامه ابلاغ میشود باید توجه داشت که ذیل آن دریایی از پروژهها و برنامههای تحقیقاتی شکل میگیرد.
اعتماد و توجه ویژه امام شهید به جوانان
رییس سازمان انرژی اتمی ایران اظهار کرد: نکته مهمی که در این مسیر معنادار بوده، بحث توجه به جوانان است. امام شهید توجه و اعتقاد ویژهای به جوانان داشتند بهطوریکه بنده در این جامعه پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه از فرصتهای فراهم شده بهرهمند شدم و واین فرصتها زمینه کار و خدمت را فراهم کرد. اعتمادی که امام شهیدمان به جوانان داشتند؛ قابل مشاهده است. امام شهید امت به سخنان افراد توجه ویژه میکرد؛ نشستها و جلساتی عمومی و خصوصی که ایشان با صاحبان فکر و اندیشه داشتند، بیشمار بود. به همه استعدادها فرصت میدادند تا افراد بتوانند ابراز عقیده و اعلام نظر کنند. در این شرایط خود به خود همه این موارد جریان سیاستهای کلی نظام را شکل میداد.
وی ادامه داد: سیاستهای کلی نظام فوقالعاده ژرفنگرانه تببین شده است. در آن زمان برای سیاستهای کلی نظام در حوزه انرژی، توسعه نیروگاههای اتمی و فناوری گداخت هستهای قید شده است. امروز بعد از ۳۰ سال باید توجه داشت که فناوری گداخت به عنوان یک انرژی جدیدی از جنس انرژی بیانتها و همانند خورشید در نظر گرفته شده است؛ اکنون باید توجه داشت که دنیای پیشرفته شتابان بر روی این فناوری کار میکند و همه در عرصه تحقیقات در این بخش قرار دارند اما امام شهید ما ۳۰ سال پیش این مهم را ابلاغ کردند.
وی گفت: باید از خداوند متعال بخواهیم که ما را بیشتر نسبت به مسوولیت و رسالتی که بر عهده داریم، متوجه سازد. این کشور و مردم حقشان این است که در بالاترین تراز پیشرفت قرار گیرند و میتوانند به این مهم دست یابند زیرا ملت ما با همت و دارای اراده هستند.
معاون رییسجمهور با اشاره به حضور مردم از مناطق مختلف تهران و اقصی نقاط گوناگون کشور در آیین تشییع امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای قدساللهنفسهالزکیه و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی گفت: شاهد حضور گسترده مردم در آیین تشییع امام شهیدمان در تهران و برپایی راهپیمایی در سایر نقاط کشور بودیم که این یعنی ایمان، عشق، وفاداری و بودن در راهی که باعث عزت و سربلندی یک ملت است. بنابراین حق ملت ایران است که در تراز بالای جهانی باشد.
وی درباره اندیشه امام شهید در زمینه ایجاد تمدن اسلامی مبتنی بر قواعد ایران و تاثیر آن در حوزه علوم و فنون هستهای و فناوریهای پیشران و نیز رضایت ایشان از دستاوردهای این بخش و لزوم اطلاعرسانی به عموم مردم کشور توضیح داد: خوشبختانه در ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ توفیق داشتیم که با تعدادی از همکاران شاغل در صنعت هستهای در محضر امام شهید باشیم. در نمایشگاهی که برپا شده بود آخرین دستاوردهای این صنعت محضر ایشان ارایه شد؛ که مورد توجه ایشان قرار گرفت. باید توجه داشت که دامنه تاثیرات فناوری هستهای در حوزهها، رشتهها و بخشهای فراوان، قابل مشاهده است.
اسلامی ادامه داد: دشمنان ما همواره سعی کردهاند تا القا کنند که هستهای یک حرکت بلندپروازانه و در حقیقت مخل صلح و امنیت جهانی بوده و ایران به دنبال سلاح هستهای است؛ حتی این موضوع را بیان کردهاند که با وجود نفت و گاز و منابع طبیعی ایران چه نیازی به فناوری هستهای دارد؟ بنگرید که خود آمریکاییها در موضوع انرژی هستهای بیش از ۱۰۰ نیروگاه اتمی دارند و همچنان هم دستور داده شده که تعداد این نیروگاهها سه برابر شود.
دنیا به سرعت در حال توسعه انرژی هستهای است
اسلامی خاطرنشان کرد: دنیا به سرعت در حال توسعه انرژی هستهای است و همه میثاق بسته و بیانیه مشترک دادهاند که تعداد نیروگاههای اتمی خود را سه برابر کنند و اکنون به شکل شتابان به این سمت حرکت کردهاند. همچنین در سند استراتژی دفاعی و امنیت ملی آمریکا یکی از سرفصلهای مهمی که ترامپ به آن اشاره و تاکید کرده بحث فناوری هستهای و هوش مصنوعی است که این موارد را در اولویت قرار داده است. امروز در دنیا هرجا هوش مصنوعی میبیند؛ فناوری هستهای هم در کنارش مشاهده میکنید به عبارت بهتر این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
وی گفت: انرژی پاک و پایدار در اولویت قرار دارد و برای اینکه برق پایدار و بدون نوسان و نیز بدون هیچ آلایندگی داشته باشید نیازمند انرژی هستهای هستید. اکنون جهان به سمت دنیای سبز حرکت کرده و برای مقابله با تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی توسعه یافته و این مساله نیازمند دیتاسنترهای قدرتمند است که برق آن با استفاده از نیروگاههای اتمی و برق هستهای تامین میشود.کشورهای مختلف این موارد را جزو اولویتهای خود قرار دادهاند.
وی تاکید کرد: امام شهید ما سال ۱۳۸۶ برای نخستین بار به موضوع لزوم تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هستهای تاکید کردند. قبل از انقلاب در دانشگاه استنفورد مطالعاتی انجام شد و بر آن اساس نیروگاههای اتمی مختلفی در ایران جانمایی شد.
وی افزود: باید توجه داشت نسبت به آن زمان جمعیت کشور چهار برابر شده و زیرساختها گسترش یافته و توسعه همه جانبه یافتهایم. در این راه مزاحمتهای فراوانی برای ما ایجاد کردند و اجازه ندادند شرکتها و کشورهای مختلف در این عرصه با ایران همکاری کنند و مانع شدند. خرابکاری صنعتی کرده و دست به ترور دانشمندان ما زدند. در این مسیر جنگ به راه انداختند و به ما حمله کردند.
اسلامی گفت: در حالیکه موضوع هستهای در صدر برنامههای آمریکا برای پیشرفت و پیشبرد کشورش قرار دارد اما کشوری نظیر ایران را از این فناوری محروم میکنند که معنای مشخصی دارد و این است که فناوری هستهای موثر بوده و این فناوری اقتدارآفرین و تاثیرگذار است. فناوری هستهای در حوزه معادن، صنایعی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، سلامت و بهداشت و درمان، محیط زیست و ... نقش آفرین است و به این فناوری نیاز داریم.
تاکیدات مکرر رهبر شهید بر لزوم دستیابی به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هستهای
رییس سازمان انرژی اتمی ایران درباره وضعیت عملکرد نیروگاه اتمی بوشهر و رکوردشکنی آن در تولید برق هستهای خاطرنشان کرد: واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر اکنون فعال است و واحدهای دوم و سوم این نیروگاه در حال ساخت هستند. همچنین در سواحل جنوبی کشور و نیز استانهای خوزستان و گلستان به همین نسبت توسعه نیروگاههای اتمی طراحی و در نظر گرفته شده که اکنون اقدامات اولیه و مهمی و نیز بخشهایی از مطالعات محیطی آنها به اتمام رسیده و در مرحله قرارداد هستند.
اسلامی افزود: در استان هرمزگان احداث نیروگاه اتمی با ظرفیت ۵ هزار مگاوات در نظر گرفته شده که اکنون قراردادهای طراحی و مهندسی منعقد شده و در حال انجام است. این طرح برای تحقق هدف تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هستهای در افق ۱۴۲۰ بوده و این مهم از سال ۱۳۸۶ جزو تاکیدات امام شهیدمان بوده است.
وی گفت: به لطف الهی از سال ۱۴۰۲ به بعد این پروژهها با اهتمام ویژه دنبال کردهایم و باید توجه داشت که برق هستهای اقتدارآفرین است؛ واحد شماره یک نیروگاه اتمی بوشهر تاکنون ۸۰ میلیارد کیلوواتساعت برق تولید کرده و تحویل شبکه انرژی کشور داده است و مردم استفاده کردهاند.
تولید برق هستهای از مصرف ۱۳۱ میلیون بشکه نفت جلوگیری کرده است
معاون رییسجمهور خاطرنشان کرد: در نیروگاه اتمی بوشهر ۸۰ میلیارد کیلوواتساعت برق هستهای تولید شده است؛ اگر قرار بود این نیروگاه همین میزان برق را با سوخت فسیلی تولید کند، تاکنون باید بیش از ۱۳۰ میلیون بشکه نفت مصرف میشد. ارزش این میزان نفت، با قیمتهای تقریبی، حدود ۱۰ میلیارد دلار است. این نیروگاه طی ۱۲ سال فعالیت خود، حدود دو و نیم برابر هزینه سرمایهگذاریاش بازده اقتصادی داشته و در عین حال، هنوز ۵۰ سال عمر تقویمی پیشِ رو دارد. این موضوع، هم از نظر بازده اقتصادی و هم از منظر کاهش آلایندگی، توجیهپذیری بالای این نیروگاه را نشان میدهد.
وی ادامه داد: بر اساس تمهیدات پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، تلاش کردهایم زمینه مشارکت مردم در سرمایهگذاری این حوزه را فراهم کنیم. در همین راستا، شرکتهای سرمایهپذیر ایجاد شدهاند تا بهعنوان شرکتهای پروژه، با اتکا به منابع غیردولتی، اجرای طرحها را بر عهده بگیرند. هدف این است که مانند گذشته با وقفههای طولانی در اجرای پروژهها مواجه نشویم و بتوانیم برنامههای خود را با سرعت بیشتری پیش ببریم.
اسلامی افزود: بر اساس برنامهریزی ۲۰ ساله و اهداف تعیینشده برای افق ۱۴۲۰، پیشبینی کردهایم که از سالهای ۱۴۰۹ و ۱۴۱۰ به بعد، نیروگاههای جدید بهتدریج وارد مدار شوند و در خدمت صنعت کشور و تامین نیاز مردم قرار گیرند.
قرارگیری ۸۰ نوع رادیودارو در سبد محصولات سازمان انرژی اتمی ایران
رییس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به کاربردهای فناوری هستهای در حوزه سلامت گفت: ورود به عرصه صنعت هستهای تنها به تولید برق محدود نمیشود؛ بلکه استفاده از ظرفیتهای گسترده این فناوری در بخشهای مختلف، از جمله پزشکی، از مهمترین دستاوردهای آن است. امروز حدود ۸۰ رادیودارو در سبد محصولات سازمان قرار دارد که بر اساس قرارداد با سازمان غذا و دارو، بهصورت مستمر در اختیار مراکز درمانی و پزشکی هستهای قرار میگیرد.
وی افزود: سالانه حدود یکونیم میلیون نفر از این محصولات استفاده میکنند و این رادیوداروها علاوه بر تامین نیاز داخل، بازار صادراتی نیز دارند. هر زمان که امکان برقراری پروازهای برنامهریزیشده وجود داشته باشد، صادرات نیز انجام میشود و تنها در صورت نبود مسیرهای حملونقل مناسب، صادرات با وقفه مواجه خواهد شد.
اسلامی با اشاره به تحریمهای اعمالشده علیه صنعت رادیوداروی کشور، اظهار کرد: تنها یک شرکت در ایران رادیودارو تولید میکند و از نظر سطح فناوری در تراز شرکتهای برتر دنیا قرار دارد و بسیاری از شرکتهای پیشرفته جهان نیز با آن در تعامل هستند. با این حال، همین شرکت نیز هدف تحریم قرار گرفته است. این مساله نشان میدهد که طرف مقابل، بیش از آنکه با موضوعات فنی یا محتوایی مخالفت داشته باشد، با هر دستاوردی که موجب ارتقای جایگاه و اعتبار جمهوری اسلامی ایران شود، مقابله میکند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود همه محدودیتها و فشارها، امروز رادیوداروهای پیشرفته و جدید تولید داخل از مرحله مطالعات و کارآزمایی بالینی عبور کرده و وارد مرحله عرضه شدهاند. در حالی که برخی کشورهای پیشرفته هنوز در مرحله کارآزمایی بالینی قرار دارند، ایران در زمره معدود کشورهای پیشرو این حوزه قرار گرفته و روند پیشرفت این صنعت نیز با قدرت ادامه دارد.
غنیسازی بخشی جداییناپذیر از زنجیره تولید رادیوداروهاست
معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: اگر صنعت سوخت هستهای، غنیسازی و توان تولید سوخت را در اختیار نداشتیم، حتی امکان بهرهبرداری از راکتور تحقیقاتی تهران و تولید رادیودارو نیز فراهم نبود. از اینرو، غنیسازی بخشی جداییناپذیر از زنجیره تولید رادیوداروهاست و مخالفت با غنیسازی، در واقع مخالفت با مجموعه این دستاوردها و خدمات درمانی است.
وی افزود: در بخش کشاورزی نیز فعالیتهای متنوعی را در دستور کار داریم. یکی از مهمترین برنامهها، توسعه فناوری پرتودهی محصولات کشاورزی است زیرا سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید میشود که نزدیک به ۳۰ درصد آن، معادل حدود ۴۰ میلیون تن، به صورت ضایعات از بین میرود.
ظرفیت پرتودهی ۵۰۰ هزار تن محصول ایجاد شده است
اسلامی ادامه داد: پرتودهی بذر یا خودِ محصول، علاوه بر جلوگیری از بخش قابل توجهی از این ضایعات، موجب افزایش ماندگاری محصولات، حذف آفات و کاهش باقیمانده سموم میشود و در نتیجه، از انتقال بسیاری از بیماریها به مصرفکنندگان جلوگیری میکند. طی سه سال گذشته، با مشارکت بخش خصوصی، ظرفیت پرتودهی ۵۰۰ هزار تن محصول ایجاد شده و این روند همچنان در حال توسعه است تا بتوانیم این فناوری را بیش از پیش در خدمت مردم قرار دهیم.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به کاربردهای فناوری هستهای در حوزه تجهیزات پزشکی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای این فناوری، استریلسازی محصولات یکبارمصرف پزشکی با استفاده از اشعه گاما است که تحول بزرگی در حوزه بهداشت و درمان ایجاد کرده و همچنان آثار آن در حال گسترش است. یکی از پروژههایی که با جدیت دنبال شد، استریلسازی فیلترهای دیالیز بود که خوشبختانه اکنون به طور کامل در داخل کشور انجام میشود. محصولات تولید داخل پس از پرتودهی مورد استفاده قرار میگیرند و این اقدام، ضمن ارتقای کیفیت، به کاهش ضایعات نیز کمک شایانی کرده است.
اسلامی با اشاره به فناوری پلاسمای سرد نیز اظهار کرد: یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت سازمان، توسعه فناوری پلاسمای سرد است. این فناوری در سال ۱۴۰۰ در حد یک مقاله علمی بود، اما توانستیم آن را به فناوری و سپس به صنعت تبدیل کنیم و اکنون در خدمت جامعه قرار دارد.
وی ادامه داد: در حوزه سلامت، بهویژه درمان سرطان، فناوری پلاسما نتایج بسیار امیدوارکنندهای داشته است. مراحل کارآزمایی بالینی آن در چند مرکز درمانی کشور به مراحل پایانی نزدیک شده و در حال توسعه است. این فناوری میتواند تحول بزرگی در روشهای نوین درمان ایجاد کند و آثار ارزشمندی برای بیماران به همراه داشته باشد.
معاون رییس جمهور با اشاره به درمان زخمهای مزمن گفت: توسعه کلینیکهای درمان زخم در سراسر کشور از دیگر اقدامات انجامشده است. تاکنون هزاران نفر از خدمات این مراکز بهرهمند شدهاند. بهویژه در بیماران مبتلا به دیابت، این روش درمانی توانسته در بسیاری از موارد از قطع عضو جلوگیری کند و خدمات ارزشمندی به بیماران ارایه دهد.
وی افزود: فناوری پلاسمای سرد در بخش کشاورزی نیز نتایج قابل توجهی داشته است. این فناوری هم در کاهش آفلاتوکسین پسته، که یکی از مشکلات مهم صادرات این محصول به شمار میرود، موثر بوده و هم در بهبود کیفیت بذرها نتایج چشمگیری به همراه داشته است.
اسلامی ادامه داد: بهتازگی در مزارع، ۱۰ تن بذر گندم با استفاده از فناوری پلاسما آمادهسازی شد. نتایج برداشت نشان داد که میزان تولید حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ بهگونهای که عملکرد تولید از حدود سه تن در هر هکتار به نزدیک پنج تن رسیده و این موضوع میتواند تحول بزرگی در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی ایجاد کند.
وی با اشاره به دستاوردهای سازمان در حوزه اصلاح بذر برنج گفت: در زمینه کشت برنج نیز با استفاده از فناوری پرتودهی گاما، برنج «کیان» و «هستی» پرتودهی شد و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت. نتایج برداشت این ارقام نشان داد که میزان تولید نسبت به گذشته حدود دو برابر افزایش یافته است.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: این دستاوردها فرصتهای ارزشمندی برای کشور ایجاد کرده است؛ فرصتهایی که علاوه بر تقویت اقتصاد ملی، موجب کاهش هزینههای بهداشت و درمان، افزایش بهرهوری تولید و بهبود معیشت خانوادهها میشود. کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، چه در مراحل تولید و چه در مصرف خانگی، آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد.
وی ضمن اشاره به کاربردهای جدید فناوری پلاسما گفت: از دیگر ظرفیتهای این فناوری، امکان بهبود کیفیت آب و خاک است. استفاده از راکتورهای پلاسمایی در بخش کشاورزی میتواند کیفیت آب مصرفی را ارتقا دهد و در نتیجه، به اصلاح خاک، کاهش فرسایش و جلوگیری از آلودگی آن کمک کند. اینها از جمله سرفصلهای نوین فناوری هستهای است که امروز وارد مرحله اجرا شده و آثار آن بهتدریج در بخشهای مختلف کشور نمایان خواهد شد.
صنعت هستهای ایران مرهون هدایتها و حمایتهای امام شهید است
اسلامی در ادامه با اشاره به نقش رهبر شهید در پیشرفت صنعت هستهای کشور، اظهار کرد: به معنای واقعی کلمه، صنعت هستهای ایران مرهون هدایتها و حمایتهای امام شهید است. ایشان با ایجاد ساختاری ویژه برای پیشبرد شتابان فناوری هستهای و با تدبیر و حمایتهای مستمر خود، زمینه را برای فعالیت و توسعه این صنعت فراهم کردند. این اقدام، زیربناییترین اتفاقی بود که موجب شد صنعت هستهای با سازوکاری کارآمد و با اتکا به همه ظرفیتهای داخلی، اهداف تعیینشده خود را دنبال و محقق کند.
وی افزود: نکته مهم دیگر، تعیین اولویتها و جهتدهی صحیح به برنامههای این صنعت بود؛ طبیعی است که ورود به این عرصه با دشمنیها، فشارها، مزاحمتها و صدور قطعنامههای متعدد همراه باشد. طی سالهای گذشته، کشور با مجموعهای از اقدامات سیاسی و حقوقی مواجه شد که همگی برخلاف موازین حقوق بینالملل و حتی مغایر با مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود. اگر ایستادگی، تدبیر و هدایتهای امام شهید نبود، هر یک از این اقدامات میتوانست روند پیشرفت برنامه هستهای کشور را متوقف کند.
اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین سیاستهایی که همواره مورد تاکید قرار گرفته، تکیه بر توان داخلی، انجام تحقیقات درونزا و کاهش وابستگی کشور بوده است. ایجاد ظرفیت غنیسازی و تکمیل چرخه سوخت هستهای نیز در همین چارچوب تعریف شده و به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامه هستهای کشور شکل گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ساختاری که با هدایت امام شهید ایجاد شد، این امکان را فراهم کرد که نهادها و زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه فناوری هستهای بهتدریج شکل بگیرند و این فناوری به مرحله بلوغ برسد. البته این مسیر از همان ابتدا با فشارهای گسترده سیاسی، حقوقی، خرابکاریهای صنعتی و اقدامات تروریستی دشمنان همراه بود، اما با وجود همه این موانع، برنامه هستهای کشور توانست مسیر خود را ادامه دهد.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: در سالهای اخیر که کشور با شدیدترین فشارهای اقتصادی و تحریمهای بینالمللی مواجه بود، با تدبیر، برنامهریزی و اتکا به توان داخلی، این مسیر ادامه یافت و امروز میتوان گفت جمهوری اسلامی ایران با موفقیت از بسیاری از این بحرانها عبور کرده و دستاوردهای ارزشمندی را به دست آورده است.
اسلامی در ادامه با اشاره به روز شهادت رهبر شهید قدس الله نفسهالزکیه، گفت: آن روز، صحنهای بسیار تلخ، دردناک و باورنکردنی بود. در زمان وقوع حادثه، در دفتر کارم حضور داشتم و مشغول هماهنگی درباره اعزام نمایندهای برای همراهی با تیم مذاکرهکننده بودیم. پس از پایان تماس تلفنی، ناگهان صدای انفجار مهیبی شنیدم؛ بلافاصله به سمت پنجره رفتم و مشاهده کردم که چند ستون غبار سنگین در مرکز شهر به هوا برخاسته است. از همان لحظه فضای کشور ملتهب شد و برای من نیز، مانند همه مردم، باور این حادثه بسیار دشوار بود که به این سرعت چنین ضایعه بزرگی را تجربه کنیم.
اسلامی اظهار کرد: ایشان به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، رسیدند. شهادت، بهترین سرانجام برای بندگان صالح خداست. امیدواریم روح بلند ایشان با انبیاء و اولیای الهی محشور باشد و در روز قیامت شفیع همه ما قرار گیرد.
وی در ادامه با قدردانی از حضور مردم در صحنه گفت: خدا را شاکریم که چنین ملت بزرگی را داریم. مردم ایران بار دیگر با غیرت، شور و احساس مسئولیت در صحنه حاضر شدند و نشان دادند که قدردان مجاهدتها و ایثارگریهای خادمان خود هستند. حضور گسترده مردم و شعارهای آنان، پیام روشنی برای دشمنان داشت؛ دشمنانی که با اقدامات خود نشان دادهاند هیچ پایبندی به اصول انسانی و اخلاقی ندارند و تنها منافع خود را دنبال میکنند. مردم ایران امروز نشان دادند که پای آرمانهای انقلاب، کشور و ارزشهای خود ایستادهاند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهدافشان دست یابند.
اسلامی تاکید کرد: ملت ایران همواره در کنار انقلاب و نظام ایستادهاند و یقین داریم همانگونه که خداوند این ملت را تنها نخواهد گذاشت، مردم نیز از آرمانهای انقلاب و کشور خود دست نخواهند کشید و به فضل الهی، برکت و عزت ایران اسلامی روزبهروز افزایش خواهد یافت.
وی در پایان گفت: مردم امروز با رهبری انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای بیعت دوباره کردند؛ آنان همچنین با امام شهید هم دوباره بیعت کردند و ما هم امروز با امام شهیدمان عهد بستیم تا زمانی که جان در بدن داریم، در خدمت این ملت، این کشور و این آب و خاک باشیم و برای عزت و پیشرفت ایران اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.
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