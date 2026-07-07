به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، همزمان با برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران»، ایستگاه ها و قطارهای مسافری راهآهن در شبکه ریلی با فضاسازی گسترده و نصب نمادهای سوگواری، رنگ و بوی عزا به خود گرفته و با نصب کتیبههای مشکی، پرچمهای عزا، بنرهای تسلیت، برای همراهی با مردم عزادار، سیاهپوش شدند.
این اقدام در راستای پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی و ایجاد فضایی متناسب با حالوهوای سوگ و معنویت، با مشارکت راه آهن و تمام شرکت های حمل و نقل ریلی بخش خصوصی به اجرا درآمد.
همچین همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، موکب های پذیرایی از مسافران و عزاداران، به صورت خودجوش توسط بسیجیان راه آهن، نیروهای مردمی و خادمان داوطلب در ایستگاه های مختلف برپا شد و به ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی به مسافران پرداخت. خادمان موکب نیز ضمن خوشآمدگویی به زائران، چای داغ و شربت خنک میان مسافران و زائرین توزیع کردند.
افزایش ظرفیت قطارهای مسافری، آمادهباش کامل کارکنان صمعت ریلی، تقویت خدمات ایستگاهی و اجرای برنامههای فرهنگی و معنوی، بخشی از اقدامات انجام شده برای این ایام است.
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