غربالگری سلامت زائران در موکب شهدای سلامت بشرویه

به گزارش خبرنگار مهر، موکبهایی که از خراسان جنوبی در مشهد مقدس مستقر شدهاند، در حوزههای مختلفی فعالیت میکنند.
سلامت یکی از موضوعاتی است که تعدادی از موکبهای استان در این خصوص به زائران خدمات ارائه میکنند. موکب شهدای سلامت شهرستان بشرویه یکی از این موکبهاست که از سهشنبه فعالیت خود را آغاز کرده است.
حسنرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از روز سهشنبه فعالیت این موکب در مشهد آغاز شده است، اظهار کرد: در موکب سلامت شهرستان بشرویه، خدمات مربوط به غربالگری سلامت را انجام میدهیم و پزشک متخصص در صورت نیاز، معاینه سرپایی بیمار را انجام میدهد و اگر فرد مورد نظر درمان نشد، در مراحل بعد از دستگاه نوار قلب و سرمتراپی برای ادامه درمان استفاده میشود.
وی با بیان اینکه بعضی از داروها را هم در اینجا داریم، افزود: اگر فردی برای ادامه درمان نیاز به بیمارستان داشته باشد، با آمبولانس به نزدیکترین بیمارستان مشهد اعزام میشود.
مسئول موکب سلامت بشرویه گفت: حدود ۱۰ نفر از همکارانمان به همراه رئیس بیمارستان بشرویه در اینجا حضور دارند و انشاءالله تا شب جمعه به زائران امام رضا (ع) و تشییعکنندگان رهبر شهید خدمات مورد نیاز را ارائه خواهند کرد.
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