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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

تمهیدات راه‌آهن برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید در قم

تمهیدات راه‌آهن برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید در قم

معاون مسافری راه‌آهن به همراه اعضای ستاد برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید با حضور در ایستگاه‌های راه‌آهن قم، جمکران و محمدیه از روند آماده‌سازی این ایستگاه‌ها برای ارائه خدمات بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، غلامحسین کریمی، معاون مسافری راه‌آهن به همراه اعضای ستاد برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید، با حضور در ایستگاه‌های راه‌آهن قم، جمکران و محمدیه، از روند آماده‌سازی این ایستگاه‌ها برای ارائه خدمات به زائران و مسافران بازدید میدانی کرد.

در این بازدید آخرین وضعیت اجرای تمهیدات پیش‌بینی‌شده در بخش‌های مختلف از جمله خدمات مسافری، نظافت و آراستگی محیط، سیاه‌پوش‌سازی فضاهای ایستگاهی، تجهیز امکانات رفاهی، استقرار نیروهای خدماتی، مدیریت تردد مسافران، اطلاع‌رسانی و هماهنگی میان واحدهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، بر تسریع در تکمیل اقدامات، رفع نواقص احتمالی و آمادگی کامل ایستگاه‌ها برای میزبانی از زائران و شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر رهبر شهید تأکید شد.

معاون مسافری و مدیران ستادی راه‌آهن همچنین با ارزیابی روند آماده‌سازی ایستگاه‌ها، بر آمادگی کامل واحدهای عملیاتی، فنی و خدماتی برای ارائه خدمات ایمن، منظم و شایسته به مسافرانی که از طریق شبکه ریلی عازم قم خواهند شد، تأکید کردند.

اداره کل راه‌آهن قم با بسیج تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، فنی و خدماتی و در هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ریزی لازم را برای تسهیل سفرهای ریلی، مدیریت مطلوب تردد مسافران و ارائه خدمات مناسب به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی و ملی انجام داده و اجرای این تمهیدات تا زمان برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6881440

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