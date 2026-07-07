به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، غلامحسین کریمی، معاون مسافری راه‌آهن به همراه اعضای ستاد برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر شهید، با حضور در ایستگاه‌های راه‌آهن قم، جمکران و محمدیه، از روند آماده‌سازی این ایستگاه‌ها برای ارائه خدمات به زائران و مسافران بازدید میدانی کرد.

در این بازدید آخرین وضعیت اجرای تمهیدات پیش‌بینی‌شده در بخش‌های مختلف از جمله خدمات مسافری، نظافت و آراستگی محیط، سیاه‌پوش‌سازی فضاهای ایستگاهی، تجهیز امکانات رفاهی، استقرار نیروهای خدماتی، مدیریت تردد مسافران، اطلاع‌رسانی و هماهنگی میان واحدهای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، بر تسریع در تکمیل اقدامات، رفع نواقص احتمالی و آمادگی کامل ایستگاه‌ها برای میزبانی از زائران و شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر رهبر شهید تأکید شد.

معاون مسافری و مدیران ستادی راه‌آهن همچنین با ارزیابی روند آماده‌سازی ایستگاه‌ها، بر آمادگی کامل واحدهای عملیاتی، فنی و خدماتی برای ارائه خدمات ایمن، منظم و شایسته به مسافرانی که از طریق شبکه ریلی عازم قم خواهند شد، تأکید کردند.

اداره کل راه‌آهن قم با بسیج تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، فنی و خدماتی و در هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ریزی لازم را برای تسهیل سفرهای ریلی، مدیریت مطلوب تردد مسافران و ارائه خدمات مناسب به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی و ملی انجام داده و اجرای این تمهیدات تا زمان برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت.