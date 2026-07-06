به گزارش خبرگزاری مهر، رامین آذری، مدیرکل فرودگاه بینالمللی مهرآباد با اشاره به توقف پروازهای فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره) در روز دوشنبه بهمنظور تأمین ایمنی مراسم تشییع رهبر شهید، از ازسرگیری پروازها از صبح سهشنبه خبر داد.
وی افزود: مطابق اطلاعیههای قبلی، از ساعت ۵ صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ تیر) تا ۵ صبح سهشنبه (۱۶ تیر) هیچ پروازی از فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی (ره) انجام نمیشود تا فضای ایمن برای برگزاری مراسم تشییع فراهم شود.
آذری ادامه داد: از صبح سهشنبه پروازها از سر گرفته خواهد شد و با توجه به مراسم تدفین پیکر مطهر امام شهید، اولویت برنامهریزی پروازی با مسیر تهران - مشهد است.
وی با اشاره به فعالیتهای این فرودگاه در دوران جنگ تصریح کرد: فرودگاه مهرآباد در ۳۵ روز از ۳۹ روز جنگ تحمیلی سوم بهطور مستقیم هدف حملات قرار گرفت، اما بازسازی بخشهای آسیبدیده از همان روزهای نخست آغاز شد و همزمان با ادامه عملیات فرودگاهی پیش رفت.
آذری در پایان خاطرنشان کرد: در نخستین ساعات پس از برقراری آتشبس نیز فرودگاه به چرخه کامل عملیات بازگشت و در طول جنگ نیز هیچگاه خدمات و مأموریتهای ضروری هوانوردی متوقف نشد.
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