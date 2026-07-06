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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۶

پروازهای فرودگاه مهرآباد از ساعت ۵ صبح سه‌شنبه برقرار می‌شود

پروازهای فرودگاه مهرآباد از ساعت ۵ صبح سه‌شنبه برقرار می‌شود

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با اشاره به توقف پرواز فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی(ره) طی امروز به‌منظور تأمین ایمنی مراسم تشییع رهبر شهید، از ازسرگیری پروازها از صبح سه‌شنبه (۱۶ تیر) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین آذری، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با اشاره به توقف پروازهای فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی (ره) در روز دوشنبه به‌منظور تأمین ایمنی مراسم تشییع رهبر شهید، از ازسرگیری پروازها از صبح سه‌شنبه خبر داد.

وی افزود: مطابق اطلاعیه‌های قبلی، از ساعت ۵ صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ تیر) تا ۵ صبح سه‌شنبه (۱۶ تیر) هیچ پروازی از فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی (ره) انجام نمی‌شود تا فضای ایمن برای برگزاری مراسم تشییع فراهم شود.

آذری ادامه داد: از صبح سه‌شنبه پروازها از سر گرفته خواهد شد و با توجه به مراسم تدفین پیکر مطهر امام شهید، اولویت برنامه‌ریزی پروازی با مسیر تهران - مشهد است.

وی با اشاره به فعالیت‌های این فرودگاه در دوران جنگ تصریح کرد: فرودگاه مهرآباد در ۳۵ روز از ۳۹ روز جنگ تحمیلی سوم به‌طور مستقیم هدف حملات قرار گرفت، اما بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده از همان روزهای نخست آغاز شد و همزمان با ادامه عملیات فرودگاهی پیش رفت.

آذری در پایان خاطرنشان کرد: در نخستین ساعات پس از برقراری آتش‌بس نیز فرودگاه به چرخه کامل عملیات بازگشت و در طول جنگ نیز هیچ‌گاه خدمات و مأموریت‌های ضروری هوانوردی متوقف نشد.

کد مطلب 6880926
زهره آقاجانی

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