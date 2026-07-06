به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد همدانچی، معاون توسعه زیرساخت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به استقرار ۱۹۳ دستگاه اتوبوس برای تسهیل تردد عزاداران رهبر شهید انقلاب، از برگزاری مانور شناسایی و آشنایی با مسیر ویژه ناوگان اتوبوسرانی همزمان با ایام برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی در این ایام گفت: این مانور با هدف آشنایی دقیق رانندگان با مسیرهای پیش‌بینی‌شده، افزایش هماهنگی میان عوامل اجرایی و ارتقای سطح آمادگی عملیاتی برگزار شد تا روند خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم با نظم و سهولت بیشتری انجام شود.

همدانچی افزود: در جریان این برنامه، مسیرهای اصلی تردد ناوگان از شهر فرودگاهی به ایستگاه‌های مترو و ایستگاه راه‌آهن مورد بررسی میدانی قرار گرفت و ضمن مرور نکات ایمنی و اجرایی، بر لزوم هماهنگی کامل میان رانندگان و عوامل پشتیبانی تأکید شد.

معاون توسعه زیرساخت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این‌ برنامه‌ی میدانی، نقش مهمی در کاهش خطاهای احتمالی، افزایش سرعت عمل و بهبود کیفیت خدمت‌رسانی در ایام برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید دارد.