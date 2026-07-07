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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

جوان گناوه‌ای قهرمان پارادوومیدانی کشور شد؛ کسب سهمیه آسیایی

جوان گناوه‌ای قهرمان پارادوومیدانی کشور شد؛ کسب سهمیه آسیایی

گناوه- احمد استواریان از فرهنگیان شهرستان گناوه با کسب عنوان قهرمانی پرتاب وزنه در رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی کشور، سهمیه حضور در مسابقات آسیایی ژاپن را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد استواریان، از فرهنگیان شهرستان گناوه، در رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی کشور که به میزبانی استان تهران برگزار شد، در ماده پرتاب وزنه کلاس F۳۶ با ثبت رکورد ۱۴ متر و ۷۱ سانتی‌متر به مقام نخست دست یافت و جواز حضور در مسابقات آسیایی ژاپن را کسب کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه با تبریک این موفقیت به احمد استواریان، خانواده وی، جامعه فرهنگیان و مردم شهرستان، این افتخار را حاصل عزم، اراده، پشتکار و شایستگی یکی از فرهنگیان پرتلاش گناوه دانست.

جوان گناوه‌ای قهرمان پارادوومیدانی کشور شد؛ کسب سهمیه آسیایی

عبداله باور افزود: موفقیت فرهنگیان در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه میادین ورزشی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند نیروی انسانی آموزش و پرورش است و می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای دانش‌آموزان در مسیر تلاش و دستیابی به افتخار باشد.

وی با آرزوی موفقیت برای این ورزشکار گناوه‌ای، ابراز امیدواری کرد احمد استواریان در رقابت‌های آسیایی ژاپن نیز با کسب نتایج درخشان، افتخاری دیگر برای ایران، استان بوشهر و شهرستان گناوه رقم بزند.

کد مطلب 6881441

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