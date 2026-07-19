به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دهقانی ظهر یکشنبه در خصوص سفر اربعین حسینی، اظهار کرد: تاکنون ۲۱ هزار نفر از مردم استان هرمزگان برای تشرف به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: ثبت‌نام در سامانه سماح از نهم تیرماه آغاز شده و تا روز اربعین ادامه دارد و زائران برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و درمانی اربعین باید حتماً در این سامانه ثبت‌نام کنند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان با بیان اینکه ثبت‌نام در سامانه سماح برای برنامه‌ریزی دقیق کمیته‌های مرتبط با اربعین ضروری است، تصریح کرد: زائران باید اطلاعات مربوط به مرز خروجی و ورودی، تاریخ اعزام و بازگشت، وسیله نقلیه مورد استفاده و همچنین بسته بیمه‌ای خود را با دقت در سامانه ثبت کنند.

دهقانی داشتن گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار را از الزامات سفر اربعین عنوان کرد و گفت: تنها افرادی که در سامانه سماح ثبت‌نام کرده باشند، از خدمات ارزی، بیمه‌ای و درمانی بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: امسال هزینه خدمات بیمه و هلال‌احمر که در سامانه سماح تعریف شده ۲۰۰ هزار تومان است و زائران می‌توانند این مبلغ را از طریق درگاه الکترونیکی سامانه پرداخت کنند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان، بیان کرد: فروش ارز اربعین از ۲۰ تیرماه آغاز شده و تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد و به هر زائر بالای پنج سال تا سقف ۲۰۰ هزار دینار از طریق شعب بانک‌های ملی، ملت، سپه، پست بانک، قرض‌الحسنه مهر، شهر و گردشگری در سراسر استان پرداخت می‌شود.

دهقانی، تأکید کرد: دریافت ارز اربعین منوط به ثبت‌نام قبلی در سامانه سماح است تا اطلاعات زائران از سوی سازمان حج و زیارت به بانک‌های عامل ارسال شود.

وی از زائران خواست مدت سفر خود را مطابق برنامه ثبت شده در سامانه تنظیم کنند و با توجه به گرمای هوا در کشور عراق مراقبت‌های لازم را به ویژه برای سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های خاص مدنظر قرار دهند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان افزود: امکان چاپ کارت شناسایی و کد QR در سامانه سماح فراهم شده است و زائران می‌توانند این کارت را برای نصب روی وسایل همراه از جمله کوله‌پشتی و تلفن همراه چاپ کرده و به همراه داشته باشند.

دهقانی همچنین، گفت: مشمولان خدمت نظام وظیفه که قصد تشرف به اربعین را دارند، باید مجوز خروج از کشور را از مراجع مربوطه دریافت کنند.

وی در پایان با توصیه به زائرانی که با خودروی شخصی سفر می‌کنند، خاطرنشان کرد: رانندگان در مسیر بازگشت به استان در صورت احساس خستگی حتماً استراحت کافی داشته باشند و پس از رفع خستگی به مسیر خود ادامه دهند.