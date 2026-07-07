بدرقه رهبر شهید نشانه وحدت و همبستگی ملت ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، معصومه آباد، در حاشیه برپایی موکب‌ اداره‌کل بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید انقلاب، ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم در آیین وداع، تشییع و تدفین با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، افزود: حضور میلیونی مردم که با دلی اندوه‌بار و چشمی اشک‌بار مسیر تشییع پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان را طی می‌کردند در واقع نشانه وحدت، همبستگی و دلبستگی مردم به رهبر شهیدشان است و این پیام را به جهانیان می‌دهند؛ مردم ایران بر آرمان‌های خود در مسیر خونخواهی و انتقام از رهبرشان استوار هستند.

وی با توجه به تقریظ رهبر شهید بر کتاب من زنده‌ام که خاطرات دوران هشت‌ساله و اسارت خود را بیان کرده است، گفت: زمانی که کتابم توسط مقام معظم رهبری مورد تقریظ قرار گرفت، شور و شوق در من دوچندان شد و باعث شد مجدد قلم را روی زمین نگذارم و بنویسم. همانطور که حضرت آقا فرموده بودند؛ خاطرات جنگ باید نوشته شود و نسلی که امروز با آن مواجه هستیم که از دوران هشت‌ساله دفاع مقدس اطلاعی ندارد، و ما هر چه بنویسیم و توصیف کنیم، خاطرات جنگ را این سند دست به انتقال خواهد داشت.