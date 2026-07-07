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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

گرگان خنک‌ترین نقطه گلستان شد؛ اینچه‌برون گرم‌ترین شهر

گرگان خنک‌ترین نقطه گلستان شد؛ اینچه‌برون گرم‌ترین شهر

گرگان- مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان اعلام کرد: گرگان با دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان و اینچه‌برون با ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر گلستان در شبانه‌روز گذشته بودند.

کد مطلب 6881518

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