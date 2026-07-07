https://mehrnews.com/x3cw79 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹ کد مطلب 6881518 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹ گرگان خنکترین نقطه گلستان شد؛ اینچهبرون گرمترین شهر گرگان- مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان اعلام کرد: گرگان با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و اینچهبرون با ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین شهر گلستان در شبانهروز گذشته بودند. کد مطلب 6881518 کپی شد مطالب مرتبط هشدار هواشناسی سطح زرد؛ نفوذ گردوغبار و ماندگاری هوای گرم در استان یزد آقا گفتند کودکان مظلومترین قشر در دنیای ما هستند دمای هوای کرمانشاه از جمعه افزایش مییابد بدرقه رهبر شهید، وداع فرزندان با پدری است که دردشان را میدانست دمای هوا در خراسان رضوی به بیش از ۴۰ درجه می رسد این تشییع، تکرارنشدنیترین رویداد تاریخ معاصر ایران است پیشبینی رگبار باران در شمال غرب و جنوب شرق کشور آخرین لحظات مراسم تشییع رهبرشهید؛خودرو حامل پیکر وارد زیرگذر عمود ۳۰شد توفان و گردوخاک در راه اصفهان؛ هواشناسی هشدار سطح نارنجی صادر کرد هنر شهری در خدمت روایت شهادت؛ دیوارها هم به سوگ رهبر نشستند گرمای ۴۵ درجه در خور؛ باد شدید شرق و شمال اصفهان را درمینوردد موکبدار پاکستانی: رهبر شهید تنها متعلق به ملت ایران نبود برچسبها گلستان گرگان اداره کل هواشناسی گلستان
نظر شما