دمای هوا در خراسان رضوی به بیش از ۴۰ درجه می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی، روند افزایش دما در استان طی روزهای آینده ادامه دارد و روزهای پنجشنبه تا شنبه آینده به اوج خود می‌رسد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: وزش باد شدید در مناطق بادخیز استان با احتمال بروز خسارت و خیزش گرد و غبار نیز تا پایان هفته پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۷ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با دمای ۴۲ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

قاسمی گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۳ و ۳۷ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز بیشینه دما در مشهد به ۳۸ درجه و روز پنجشنبه به ۳۹ درجه می‌رسد و از عصر پنجشنبه نیز وزش باد را در مشهد خواهیم داشت.