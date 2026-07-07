علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه آخرین بررسی‌های هواشناسی، تا اواسط هفته آینده آسمان استان کرمانشاه صاف تا قسمتی صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد پدیده غالب خواهد بود.

وی افزود: سرعت وزش باد در روز چهارشنبه نسبت به روزهای دیگر افزایش می‌یابد و این شرایط می‌تواند از اواخر وقت چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه، زمینه نفوذ غبار رقیق را به مناطق مرزی استان فراهم کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمای هوا تصریح کرد: دما تا روز پنجشنبه در بیشتر نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت و شرایط نسبتاً پایداری بر منطقه حاکم است.

زورآوند ادامه داد: از روز جمعه روند افزایش دمای هوا آغاز می‌شود و این افزایش در روزهای پس از آن نیز ادامه خواهد یافت.

وی در پایان از شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی، خواست با توجه به احتمال وقوع غبار رقیق و افزایش تدریجی دما در روزهای پایانی هفته، آخرین اطلاعیه‌های هواشناسی را دنبال کنند.