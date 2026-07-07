مقام آمریکایی: رئیس جمهور از اروپایی ها ناراضی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام آمریکایی اعلام کرد: کاهش نیروهای ناتو روی میز نیست اما رئیس جمهور از اروپایی ها ناراضی است.
این مقام آمریکایی اعلام کرد: استقرار نیروهای ما می تواند به تعدیل هایی در اروپا منجر شود.
گفتنی است که ساعاتی قبل سیوششمین اجلاس سران ناتو امروز به میزبانی رجب طیب اردوغان در مجموعه ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا آغاز شد.
در این نشست رهبران ۳۱ کشور عضو ناتو و شماری از کشورهای دعوتشده حضور دارند و انتظار میرود «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا که ساعاتی پیش واشنگتن را به مقصد آنکارا ترک کرده است، امروز به پایتخت ترکیه برسد.
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