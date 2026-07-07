۲۰۰ مرکز اسکان برای رفاه زائران تشییع «رهبر شهید» ثبت شده است

علی قاسمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قرارگیری شهر اصفهان در مسیر اصلی تردد زائران مراسم تشییع پیکر «رهبر شهید» اظهار کرد: مدیریت شهری اصفهان با درک شرایط حساس و اهمیت این رویداد ملی، تمامی توان خود را برای میزبانی شایسته از هموطنانی که از سراسر کشور عازم این مراسم هستند، به کار گرفته است تا این توقف یا عبور، با آرامش، سهولت و در نظم کامل انجام شود.
وی با تأکید بر بهرهگیری از زیرساختهای هوشمند شهری برای رفاه حال زائران، افزود: ما برای جلوگیری از سردرگمی زائران و مدیریت بهینه ظرفیتهای اقامتی، اطلاعات بیش از ۲۰۰ مرکز اسکان ویژه را در برنامه کاربردی «اصفهان من» به نشانی app.isfahan.ir بارگذاری کردهایم. زائران عزیز میتوانند پیش از ورود به شهر، با مراجعه به این سامانه، نزدیکترین محل اقامت متناسب با نیاز خود را شناسایی و انتخاب کنند.
شهردار اصفهان تصریح کرد: در این مراکز، امکانات کاملی از جمله فضای مناسب برای استراحت، خدمات رفاهی اولیه، سرویسهای بهداشتی و سایر نیازمندیهای ضروری پیشبینی شده است تا مسافران در مسیر خود دچار مشکل نشوند.
قاسمزاده در پاسخ به سؤالی درباره پیشبینیهای لازم برای افزایش تقاضا و تکمیل ظرفیتها گفت: ستاد خدمترسانی شهرداری کاملاً هوشیار است؛ در صورتی که ظرفیتهای اصلی تکمیل شود، بیش از ۳۰ مجموعه ورزشی شهر اصفهان را نیز جهت پذیرش اضطراری زائران وارد مدار خدمترسانی کردهایم. همچنین با هماهنگیهای صورتگرفته، ظرفیت حسینیهها، مساجد و مدارس نیز در شبکه اسکان زائران پیشبینی شده است تا متناسب با میزان تقاضا به چرخه خدمترسانی افزوده شوند.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاههای عضو ستاد خدمترسانی با هماهنگی کامل فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: این فرآیند خدمترسانی تا پایان مراسم و بازگشت زائران با قوت ادامه خواهد داشت.
شهردار اصفهان ضمن دعوت از زائران برای بهرهگیری از فناوریهای شهری، تأکید کرد: از تمامی مسافران گرامی درخواست داریم پیش از ورود به شهر، با استفاده از اپلیکیشن «اصفهان من»، فهرست مراکز اسکان و مسیرهای دسترسی را بررسی کنند. این کار نهتنها باعث انتخاب سریعتر محل استراحت میشود، بلکه به مدیریت نظم شهری و جلوگیری از ترافیکهای غیرضروری در هسته مرکزی شهر کمک شایانی خواهد کرد.
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