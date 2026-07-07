به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمانشاه در جریان بازدید میدانی استاندار کرمانشاه از مسیر رودخانه قرهسو، از واگذاری اراضی آزادسازیشده حریم این رودخانه به شهرداری کرمانشاه خبر داد.
بهرام درویشی اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و در اجرای دستور استاندار کرمانشاه و تأکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، اراضی آزادشده حریم رودخانه قرهسو برای ایجاد فضایی عمومی و درخور شأن شهروندان در اختیار شهرداری قرار گرفته است.
وی افزود: بخشهایی از اراضی مجاور رودخانه در سالهای گذشته تملک و آزادسازی شده بود و اکنون با دریافت مجوزهای لازم و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، بستر و حریم آزادشده رودخانه برای اجرای طرحهای شهری به شهرداری واگذار شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با تأکید بر تداوم همکاری این مجموعه با شهرداری، تصریح کرد: شرکت آب منطقهای آمادگی دارد در ادامه نیز برای اجرای این طرح و بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای موجود، همکاریهای لازم را انجام دهد.
درویشی با اشاره به اینکه حدود ۶ کیلومتر از رودخانه قرهسو در محدوده شهر کرمانشاه قرار دارد، گفت: همزمان با اقدامات شرکت آب و فاضلاب برای کاهش ورود آلایندهها به این رودخانه، تلاش میشود شرایط مناسبی برای استفاده شهروندان از این ظرفیت طبیعی فراهم شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای طرحهای پیشبینیشده، محدوده رودخانه قرهسو به فضایی مناسب برای حضور مردم و توسعه فعالیتهای گردشگری و تفریحی در شهر کرمانشاه تبدیل شود.
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