ادارات مازندران روز چهارشنبه تعطیل است

به گزلرش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی اعلام کرد: با توجه به حضور گسترده مردم استان در آیینهای وداع و تشییع و به منظور تسهیل اعزام زائران به مشهد مقدس، تمامی ادارات استان روز چهارشنبه ۱۸ تیر تعطیل خواهند بود.
وی افزود: بانکها و دستگاههای خدماترسان طبق روال به فعالیت خود ادامه میدهند و ارائه خدمات به شهروندان بدون وقفه انجام خواهد شد.
استاندار مازندران تصریح کرد: این تصمیم در راستای ایجاد شرایط مناسب برای ادامه حضور گسترده مردم استان در آیین تشییع که روز ۱۸ تیر در مشهد مقدس برگزار میشود، اتخاذ شده است.
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