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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

ادارات مازندران روز چهارشنبه تعطیل است

ادارات مازندران روز چهارشنبه تعطیل است

ساری - استاندار مازندران از تعطیلی تمامی ادارات استان در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف تسهیل تردد زائران و فراهم کردن شرایط حضور گسترده مردم در آیین تشییع مشهد گرفته شد.

به گزلرش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی اعلام کرد: با توجه به حضور گسترده مردم استان در آیین‌های وداع و تشییع و به منظور تسهیل اعزام زائران به مشهد مقدس، تمامی ادارات استان روز چهارشنبه ۱۸ تیر تعطیل خواهند بود.

وی افزود: بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان طبق روال به فعالیت خود ادامه می‌دهند و ارائه خدمات به شهروندان بدون وقفه انجام خواهد شد.

استاندار مازندران تصریح کرد: این تصمیم در راستای ایجاد شرایط مناسب برای ادامه حضور گسترده مردم استان در آیین تشییع که روز ۱۸ تیر در مشهد مقدس برگزار می‌شود، اتخاذ شده است.

کد مطلب 6881715

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