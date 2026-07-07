به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر، با اشاره به اعزام گسترده زائران این استان برای حضور در آیین‌های تشییع و تدفین امام شهید امت، گفت: در مجموع چهار هزار و ۳۶۰ زائر زنجانی از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و ریلی به تهران و مشهد اعزام شدند.

وی ابراز کرد: ۳ هزار و ۵۰۰ زائر در قالب ۱۱۰ دستگاه اتوبوس از طریق سفر جاده‌ای به تهران اعزام شدند تا در مراسم تشییع امام شهید امت حضور یابند.

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه بر اساس آمارهای اعلام شده ۸۰ درصد سهمیه قطارهای مسافربری زنجان – تهران به مدت ۳ روز برای انتقال زائران از استان زنجان به مشهد اختصاص یافته است اعلام کرد: ۸۶۰ زائر در قالب سه رام قطار طی روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ تیرماه راهی مشهد مقدس شدند تا در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت کنند.

شاهین فر اظهار کرد: پیش بینی میشود با هماهنگی ستاد ویژه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، ۲۳ هزار زائر زنجانی از طریق ناوگان اتوبوسرانی، قطار، خودروی شخصی و نذر خودرو برای حضور در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور خواهند داشت.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه حمل‌ونقل استان، خاطرنشان کرد: بازگشت زائران در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه برنامه‌ریزی شده و تمامی تمهیدات لازم از طریق اداراه کل راهداری وحمل ونقل جاده ای و اداره کل راه اهن شمالغرب برای ارائه خدمات مطلوب، تأمین ایمنی سفرها و مدیریت تردد در محورهای مواصلاتی استان پیش‌بینی شده است.