حجت‌الاسلام سجاد هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: تشییع میلیونی پیکر مطهر رهبر عزیزمان در استان‌های تهران، قم و خراسان، تجلی‌گر پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های ولایت و ادامه‌دهنده راه سرخ سیدالشهدا (ع) است.

وی افزود: ما در زیارت عاشورا با عناوینی به اهل‌بیت (ع) سلام می‌دهیم که نشان‌دهنده اصالت و پاکی خاندان پیامبر (ص) است؛ در مقابل، کسانی را لعن می‌کنیم که در جبهه باطل و ناپاک قرار دارند. امروز نیز همان تقابل حق و باطل در جریان است و ما داغدار رهبری هستیم.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: دشمنان سعی داشتند با تهمت‌هایی نظیر فرار رهبر از کشور، فضا را غبارآلود کنند، اما ایشان با ایستادگی در کنار مردم، نقشه آنان را نقش بر آب کرد. ما ملت امام حسین (ع) هستیم؛ این کشور شاهد فرار شاهان زیادی بوده، اما مکتب ما مکتب «کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا» است.

هوشمند تصریح کرد: امروز فریاد «هل من ناصر ینصرنی» امام زمان (عج) بلند است و ما باید با تأسی به فراز «اِنّی سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ»، صف خود را از دشمنان مشخص کنیم. امروز وظیفه ما وحدت و ایستادگی زیر پرچم ولایت بدون توجه به رنگ و خط‌کشی‌های سیاسی است.

وی بیان کرد: متأسفانه شنیدیم عده‌ای جاهل و فریب‌خورده پس از شهادت رهبرمان، خوشحالی کردند که این رفتار، یادآور تبریک گفتن دشمنان اهل‌بیت (ع) در روز عاشورا برای شهادت فرزند پیغمبر است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اردستان یادآور شد: این افراد یا ناآگاهند و یا در جبهه باطل‌اند؛ اما ما باید هوشیار باشیم تا مانند شمر که روزگاری فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) بود، عاقبت به شر نشویم و همواره در مسیر حق ثابت‌قدم بمانیم.