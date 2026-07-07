تعطیلی رسمی در عراق در روز چهارشنبه به دستور الزیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نخست وزیری عراق، علی الزیدی نخست وزیر عراق دستور داد که فردا چهارشنبه همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، تعطیل رسمی اعلام شود.

قرار است فردا مراسم تشییع پیکر رهبر ایران در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.

این در حالی است که پیش از این احمد الفتلاوی سخنگوی رسمی استاندار نجف اشرف اعلام کرد که استان نجف از زمان اعلام زمان تشییع پیکر رهبر شهید ایران با نهادهای امنیتی و خدماتی و اجتماعی و هیئت موکب‌های حسینی تا اعلام آمادگی کامل در سه روز قبل، نشست‌های مستمری را برگزار کرده است.

الفتلاوی بیان کرد که تشییع رسمی ساعت ۲۱:۰۰ امشب در فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف با حضور مقامات ارشد عراق و شماری از هیئت‌های خارجی برگزار می‌شود و تشییع مردمی از ساعت ۶:۰۰ صبح فردا آغاز خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد افرادی که در مراسم تشییع حضور خواهند یافت گفت: طبق آمار قطعا از یک میلیون نفر عبور خواهد کرد و ممکن است خیلی بیشتر از این عدد باشد.