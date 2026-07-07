به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق، کمیته عالی امنیتی مربوط به سازماندهی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران دو نشست جداگانه در استان‌های نجف اشرف و کربلای معلی برگزار کرد.

در این نشست‌ها احسان العوادی و قیس المحمداوی معاون فرمانده عملیات مشترک آخرین تمهیدات ویژه این مراسم در استان‌های مذکور و هماهنگی نهایی برای آن را بررسی کردند.

در این نشست‌ها فرماندهان امنیتی و نهادهای مربوطه گزارشی از آخرین وضعیت جزئیات نهایی کردن طرح‌های تدوین‌شده و تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها به بهترین شکل ممکن میان تمامی فرماندهان ارائه کردند.

در این نشست‌ها بر اهمیت ادغام طرح‌های امنیتی، هماهنگی و خدماتی به گونه‌ای که متناسب با جایگاه عراق باشد، تاکید شد.

همچنین جزئیات مربوط به زمانبندی‌ها، آیین تشییع و محل‌های برگزاری آن در استان‌های نجف اشرف و کربلای معلی مورد بررسی قرار گرفت.

این کمیته در ادامه با ارائه توصیه‌هایی بر اجرای تمامی دستورالعمل‌ها و تدابیر اجرایی تعیین مسیرهای انتقال پیکر و ساماندهی ورود و حضور عزاداران به گونه‌ای که برگزاری روان این مراسم متناسب با این مناسبت دردناک را تضمین می‌کند، تاکید کرد.