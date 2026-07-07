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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

نشست‌های عالی امنیتی ویژه مراسم تشییع رهبر شهید ایران در عراق

نشست‌های عالی امنیتی ویژه مراسم تشییع رهبر شهید ایران در عراق

کمیته عالی امنیتی مربوط به سازماندهی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران دو نشست جداگانه در استان‌های نجف اشرف و کربلای معلی برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق، کمیته عالی امنیتی مربوط به سازماندهی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران دو نشست جداگانه در استان‌های نجف اشرف و کربلای معلی برگزار کرد.

در این نشست‌ها احسان العوادی و قیس المحمداوی معاون فرمانده عملیات مشترک آخرین تمهیدات ویژه این مراسم در استان‌های مذکور و هماهنگی نهایی برای آن را بررسی کردند.

در این نشست‌ها فرماندهان امنیتی و نهادهای مربوطه گزارشی از آخرین وضعیت جزئیات نهایی کردن طرح‌های تدوین‌شده و تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها به بهترین شکل ممکن میان تمامی فرماندهان ارائه کردند.

در این نشست‌ها بر اهمیت ادغام طرح‌های امنیتی، هماهنگی و خدماتی به گونه‌ای که متناسب با جایگاه عراق باشد، تاکید شد.

همچنین جزئیات مربوط به زمانبندی‌ها، آیین تشییع و محل‌های برگزاری آن در استان‌های نجف اشرف و کربلای معلی مورد بررسی قرار گرفت.

این کمیته در ادامه با ارائه توصیه‌هایی بر اجرای تمامی دستورالعمل‌ها و تدابیر اجرایی تعیین مسیرهای انتقال پیکر و ساماندهی ورود و حضور عزاداران به گونه‌ای که برگزاری روان این مراسم متناسب با این مناسبت دردناک را تضمین می‌کند، تاکید کرد.

کد مطلب 6881834

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