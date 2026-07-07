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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

ولید جنبلاط: صلح با اسرائیل محال است

ولید جنبلاط: صلح با اسرائیل محال است

یکی از رهبران دروزی و رئیس پیشین حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان بار دیگر از توافق واشنگتن بین بیروت و تل‌آویو انتقاد کرد و آن را دیکته تحمیلی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ولید جنبلاط یکی از رهبران دروزی و رئیس پیشین حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان بار دیگر از توافق واشنگتن بین بیروت و تل آویو انتقاد کرد و آن را دیکته تحمیلی دانست.

او امروز سه شنبه درباره توافق چارچوب که خیلی‌ها آن را خفت‌بار می‌دانند، گفت: توافق چارچوب یک‌جانبه است که اسرائیل آن را به یک تیم مذاکره کننده لبنانی، هم در داخل و هم در خارج، تحمیل کرده است.

وی افزود: صلح با اسرائیل محال است.

جنبلاط تاکید کرد: این معاهده، دیکته است و خبری از عقب نشینی اسرائیل در کار نیست.

وی از دولت لبنان خواست که امکان اسکان در جنوب لبنان ایجاد کند.

کد مطلب 6881793

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