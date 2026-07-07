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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

اعزام کاروان‌های مردم بندرعباس برای حضور در بدرقه آقای شهید ایران

اعزام کاروان‌های مردم بندرعباس برای حضور در بدرقه آقای شهید ایران

بندرعباس- صدها تن از مردم بندرعباس برای ادای احترام و حضور در تشییع آقای شهید ایران به مشهد مقدس سفر کردند.

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کد مطلب 6881799

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