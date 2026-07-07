https://mehrnews.com/x3cwdT ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹ کد مطلب 6881799 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹ اعزام کاروانهای مردم بندرعباس برای حضور در بدرقه آقای شهید ایران بندرعباس- صدها تن از مردم بندرعباس برای ادای احترام و حضور در تشییع آقای شهید ایران به مشهد مقدس سفر کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6881799 کپی شد مطالب مرتبط دانشکده شهرداری بندرعباس تاسیس میشود بوستان نوزادان در بندرعباس احداث می شود مشکلات مسکن مهر بندرعباس رفع می شود برچسبها مشهد مقدس بندرعباس آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب
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