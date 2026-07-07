جانباز ۷۰ درصد البرزی به یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، جانباز سرافراز ۷۰ درصد دفاع مقدس، شهید عباس قاسمی، از رزمندگان بسیجی هشت سال دفاع مقدس و ساکن شهرستان کرج، پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت‌های دوران دفاع مقدس، دعوت حق را لبیک گفت و به خیل شهدای والامقام پیوست.

شهید عباس قاسمی از یادگاران دوران دفاع مقدس بود که سال‌ها با صبر، استقامت و روحیه‌ای مثال‌زدنی، عوارض ناشی از جراحات جنگ تحمیلی را تحمل کرد و سرانجام به همرزمان شهید خود ملحق شد.

پیکر مطهر این جانباز شهید صبح امروز با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، امیرحسین دانش‌کهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، جمعی از مسئولان استانی، همرزمان و اقشار مختلف مردم شهیدپرور، از ساعت ۱۰ تشییع و پس از اقامه نماز، در گلزار شهدای چهارصد دستگاه کرج آرام گرفت.

شهید عباس قاسمی متولد ۲۱ مرداد ۱۳۳۶ بود که در ۲۱ فروردین ۱۳۶۰ به عنوان بسیجی راهی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد. وی پس از ماه‌ها حضور مؤثر در خطوط مقدم، در ۲۷ مهرماه همان سال در منطقه عملیاتی جنوب کشور بر اثر اصابت ترکش به شدت مجروح شد و به افتخار جانبازی نائل آمد.

مراسم بزرگداشت این شهید والامقام روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مسجد حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها واقع در چهارراه هفت‌تیر کرج برگزار خواهد شد.

