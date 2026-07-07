به گزارش خبرگزاری مهر در راستای پیگیری مستمر روند اجرای طرح‌های عمرانی و ارتقای زیرساخت‌های روستایی، احمد جمالدینی، فرماندار شهرستان جاسک، با حضور سرزده در محل اجرای پروژه‌های راهسازی، از آخرین وضعیت عملیات آسفالت محورهای روستایی «کیدر بالا» و «جهلو» بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور پیمانکاران پروژه و رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان جاسک انجام شد، روند اجرای عملیات آسفالت ۱۰ کیلومتر از راه‌های روستایی این مناطق مورد بررسی قرار گرفت و فرماندار جاسک بر رفع موانع، تسریع در روند اجرا و تکمیل به‌موقع پروژه‌ها تأکید کرد.

جمالدینی با اشاره به اهمیت توسعه راه‌های روستایی اظهار کرد: بهسازی و ایمن‌سازی مسیرهای ارتباطی روستاها از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است، چراکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نقش مستقیمی در بهبود دسترسی مردم، ارتقای خدمات‌رسانی و افزایش کیفیت زندگی ساکنان مناطق روستایی دارد.

وی همچنین از آغاز قریب‌الوقوع عملیات آسفالت ۵ کیلومتر از راه روستایی «کیدر پایین» خبر داد و افزود: این اقدام در پی درخواست اهالی و پیگیری‌های انجام‌شده در دستور کار قرار گرفته و با اجرای آن، مجموع مسیرهای در حال بهسازی در این محدوده به ۱۵ کیلومتر خواهد رسید.

فرماندار جاسک با قدردانی از تلاش عوامل اجرایی پروژه‌ها، بر تداوم نظارت‌های میدانی و پیگیری اجرای طرح‌های عمرانی شهرستان تأکید کرد و گفت: توسعه متوازن و بهره‌مندی روستاها از راه‌های استاندارد و ایمن، یکی از محورهای اصلی خدمت‌رسانی به مردم شهرستان جاسک است.