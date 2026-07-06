به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین نعمانی ظهر دوشنبه در مراسم معارفه رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سقز، بر تداوم اجرای پروژههای زیرساختی در حوزه راه و حملونقل جادهای تأکید کرد و توسعه شبکه ارتباطی روستایی را از مهمترین اولویتهای شهرستان برشمرد.
وی یادآور شد: در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی شهرستان، ۱۰ کیلومتر راه در روستاهای سقز احداث و آسفالت خواهد شد.
وی افزود: همچنین ۵ کیلومتر از مسیر صاحب–گلتپه نیز با هدف ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت عبور و مرور، تثبیت و بهسازی آسفالت میشود.
فرماندار سقز با اشاره به اهمیت این پروژهها در توسعه مناطق روستایی تصریح کرد: بهبود راههای ارتباطی، نقش مهمی در کاهش محرومیت و تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات دارد.
تشریح برنامههای اجرایی اداره راهداری سقز
محمود روحانیزاده، رئیس جدید اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان سقز نیز در این مراسم با تشریح برنامههای اجرایی این اداره اظهار کرد: در قالب برنامههای جدید، عملیات روکش آسفالت ۱۵ کیلومتر از مسیر سقز–دیواندره، ۵ کیلومتر از مسیر سقز–مریوان و ۵ کیلومتر از محور سقز–بانه در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: این پروژهها با هدف ارتقای کیفیت مسیرهای ارتباطی، افزایش ایمنی تردد و کاهش استهلاک خودروها اجرا خواهد شد.
بهسازی محور صاحب–گلتپه با اعتبار ۸۲ میلیارد تومان
رئیس اداره راهداری سقز در ادامه با اشاره به یکی از پروژههای مهم شهرستان گفت: ۵ کیلومتر از مسیر صاحب–گلتپه با پیگیری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و با مشارکت شرکت ایمیدرو، با هزینهای بالغ بر ۸۲ میلیارد تومان بهسازی و تثبیت آسفالت خواهد شد.
وی این پروژه را یکی از طرحهای اثرگذار در بهبود ارتباطات منطقهای عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در تسهیل تردد و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.
اجرای پروژههای گسترده در محورهای روستایی
روحانیزاده همچنین از اجرای طرحهای گسترده در محورهای روستایی شهرستان خبر داد و اظهار کرد:
عملیات احداث و آسفالت ۱۰ کیلومتر شامل روستاهای درهقبله، جعفرخان و مسیرهای آنتنی سرخموسی، چنارتو و گاوکج در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: همچنین محورهای میرآباد–شمسه و روستاهای آنتنی گلزار علیا و اینچکه، گلتپه–کوپهقران و روستاهای آنتنی خوشقشلاق، قوچاق، میتو، بلهجر، حاجممدان، خوشهدره و بوخلو نیز در این طرح قرار دارند.
رئیس اداره راهداری سقز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژههای جدید گفت: عملیات بهسازی و احداث ابنیه فنی در محور شیپانجو–هرمیدول نیز آغاز شده است و این پروژه در راستای ارتقای ایمنی و استانداردسازی مسیرهای روستایی اجرا میشود.
در این مراسم از خدمات محسن ابنعباس رئیس پیشین اداره راهداری و حملونقل جادهای سقز تقدیر و محمود روحانیزاده به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.
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