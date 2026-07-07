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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

نجف در آستانه وداعی تاریخی؛ آمادگی کامل برای استقبال از پیکر رهبر معظم

نجف در آستانه وداعی تاریخی؛ آمادگی کامل برای استقبال از پیکر رهبر معظم

نجف اشرف امشب میزبان یکی از مهم‌ترین و کم‌سابقه‌ترین رویدادهای خود خواهد بود؛ جایی که قرار است پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، وارد این شهر مقدس شود.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات گذشته، فضای نجف رنگ و بوی عزاداری به خود گرفته است. مسیرهای منتهی به فرودگاه، حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) و خیابان‌های اصلی شهر برای برگزاری مراسم استقبال و تشییع آماده شده و نیروهای خدماتی، امنیتی و امدادی در حالت آماده‌باش قرار دارند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیکر مطهر امشب از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف وارد عراق خواهد شد و در مراسم استقبال رسمی، جمعی از مسئولان بلندپایه دولت عراق، شخصیت‌های دینی، سیاسی و اجتماعی این کشور حضور خواهند داشت. پس از آیین استقبال، صبح فردا مراسم وداع و زیارت در جوار حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) برگزار می‌شود.

هم‌زمان با این مراسم، استانداری نجف و دیگر نهادهای عراقی با تشکیل کمیته‌های ویژه، همه امکانات خود را برای میزبانی از زائران و عزاداران بسیج کرده‌اند. همچنین چندین استان عراق برای تسهیل حضور مردم در این مراسم، تعطیلی رسمی اعلام کرده‌اند.

قرار است صبح فردا، مراسم تشییع با حضور گسترده مردم عراق و زائران از نجف آغاز شده و سپس پیکر مطهر برای ادامه آیین تشییع و وداع به کربلای معلی منتقل شود؛ مراسمی که انتظار می‌رود با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع) از عراق و دیگر کشورها برگزار شود.

کد مطلب 6881825

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