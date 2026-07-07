نجف در آستانه وداعی تاریخی؛ آمادگی کامل برای استقبال از پیکر رهبر معظم

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات گذشته، فضای نجف رنگ و بوی عزاداری به خود گرفته است. مسیرهای منتهی به فرودگاه، حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) و خیابان‌های اصلی شهر برای برگزاری مراسم استقبال و تشییع آماده شده و نیروهای خدماتی، امنیتی و امدادی در حالت آماده‌باش قرار دارند.



بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیکر مطهر امشب از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف وارد عراق خواهد شد و در مراسم استقبال رسمی، جمعی از مسئولان بلندپایه دولت عراق، شخصیت‌های دینی، سیاسی و اجتماعی این کشور حضور خواهند داشت. پس از آیین استقبال، صبح فردا مراسم وداع و زیارت در جوار حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) برگزار می‌شود.



هم‌زمان با این مراسم، استانداری نجف و دیگر نهادهای عراقی با تشکیل کمیته‌های ویژه، همه امکانات خود را برای میزبانی از زائران و عزاداران بسیج کرده‌اند. همچنین چندین استان عراق برای تسهیل حضور مردم در این مراسم، تعطیلی رسمی اعلام کرده‌اند.



قرار است صبح فردا، مراسم تشییع با حضور گسترده مردم عراق و زائران از نجف آغاز شده و سپس پیکر مطهر برای ادامه آیین تشییع و وداع به کربلای معلی منتقل شود؛ مراسمی که انتظار می‌رود با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع) از عراق و دیگر کشورها برگزار شود.