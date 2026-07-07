انجام ۴ ماموریت پلیسی در استان سمنان؛ دختر ۱۶ ساله سرخه ای نجات یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرمانده انتظامی استان سمنان، از انجام چهار ماموریت پلیسی در استان خبر داد و افزود: پلیس با اقتدار با هرگونه قانون‌شکنی، قاچاق و تخلفات زیست‌محیطی برخورد می‌کند و در کنار آن، حفظ جان و آرامش شهروندان را از مهم‌ترین مأموریت‌های خود می‌داند.

وی با اشاره به دستگیری سه شکارچی غیرمجاز در شهرستان سرخه، اظهار کرد: مأموران انتظامی با همکاری محیط‌بانان موفق شدند این افراد را حین شکار دستگیر کنند و از آنان لاشه یک رأس کل وحشی و یک قبضه سلاح گلوله‌زنی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت ۲۵۰ سی‌سی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال در شهرستان آرادان خبر داد و ادامه داد: در دامغان نیز با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، یک تن و ۳۲۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع کشف و متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

حسینی در ادامه با اشاره به نجات جان یک دختر ۱۶ ساله در شهرستان سرخه، تصریح کرد: حضور سریع، تصمیم‌گیری دقیق و اقدام حرفه‌ای مأموران انتظامی در کنار نیروهای امدادی، از وقوع یک حادثه تلخ جلوگیری کرد و بار دیگر نشان داد پلیس علاوه بر تأمین امنیت، در حفظ جان شهروندان نیز نقشی مؤثر و مسئولانه دارد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در ارتقای امنیت اجتماعی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با همکاری و ارائه گزارش‌های به‌موقع به پلیس، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم، حفاظت از محیط‌زیست و افزایش امنیت عمومی ایفا کنند.