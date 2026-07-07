ورود نخست وزیر عراق و پزشکیان به نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین در کربلا اعلام کرد که از دو روز گذشته، زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع شهید آیتالله سید علی خامنهای بهتدریج وارد شهر مقدس کربلا شدهاند و روند ورود آنان همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، تیمهای پزشکی و دستگاههای امنیتی تمامی آمادگیهای لازم را برای همراهی و تأمین امنیت مراسم تشییع در حرمهای مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) تکمیل کردهاند.
همچنین، قرار است صبح روز چهارشنبه خانواده شهید آیتالله سید علی خامنهای وارد کربلا شوند و مراسم استقبال رسمی از آنان با حضور مسئولان برگزار شود.
از سوی دیگر کنسول ایران در کربلا اعلام کرد که آیت الله سید محمد تقی الحکیم در نجف بر پیکر مطهر قائد شهید نماز خواهد گذاشت.
کنسول ایران در کربلا از حضور رئیس جمهور ایران، نخست وزیر عراق و مسئولان ارشد در فرودگاه نجف برای استقبال از پیکر خبر داد.
همزمان منابع خبری از ورود الزیدی به نجف اشرف خبر دادند.
رسانه های عراقی از ورود مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به فرودگاه نجف خبر دادند.
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