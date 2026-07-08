به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر و همزمان با تشدید ناترازی انرژی در کشور، موضوع مدیریت مصرف به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری در دستگاههای اجرایی تبدیل شده است؛ موضوعی که دیگر تنها از منظر صرفهجویی یا توصیههای اداری دنبال نمیشود، بلکه بهتدریج به سمت استفاده از ابزارهای فناورانه، سامانههای هوشمند و حکمرانی دادهمحور حرکت کرده است.
در همین چارچوب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تلاش کرده با ورود به حوزه هوشمندسازی مصرف، بهویژه در بخش ساختمانهای دولتی و برخی بخشهای اجرایی، از ظرفیت فناوری اطلاعات برای کاهش هدررفت انرژی، ارتقای نظارت و بهبود الگوی مصرف استفاده کند.
مسئولان وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران از طراحی و پیگیری سامانهها و پلتفرمهای هوشمند برای پایش، کنترل و مدیریت مصرف انرژی خبر داده بودند؛ طرحهایی که هدف آنها ایجاد امکان رصد برخط، تحلیل دادههای مصرف، هشداردهی به مدیران و در نهایت کاهش مداخلات سلیقهای و غیرکارشناسی در مدیریت انرژی است.
در این رویکرد، ساختمانهای دولتی بهعنوان یکی از نخستین نقاط تمرکز انتخاب شدهاند؛ چراکه سهم قابلتوجهی از مصرف انرژی در این بخش، به نحوه بهرهبرداری، فقدان نظارت یکپارچه و نبود سازوکارهای هوشمند برای تنظیم مصرف بازمیگردد. از این منظر، استفاده از سامانههای مدیریت هوشمند ساختمان میتواند به یکی از ابزارهای عملی دولت برای کنترل مصرف و کاهش اتلاف انرژی تبدیل شود.
محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح آخرین اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی مدیریت مصرف انرژی، از روند اجرای طرحهای مرتبط در ساختمانهای دولتی و بخش صنعت سخن گفته است.
او در این باره توضیح داد و افزود: حدود یک سال گذشته به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرحهای هوشمندسازی ششگانهای با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی تدوین شد. این طرحها علاوه بر ارسال به دفتر رئیسجمهور، در جلسه سران قوا نیز ارائه شد. ایده محوری این طرح بر مبنای مدیریت تقاضا و مصرف انرژی استوار است؛ چرا که معتقدیم حتی کاهش درصدی اندک از مصرف انرژی با ابزارهای فناورانه، میتواند مشکل ناترازی کشور را تا حد زیادی برطرف کند.
وی با اشاره به تعریف پروژههای متعدد در دو بخش صنعت (EMS) و ساختمانهای دولتی (BMS) افزود: هدف اصلی از اجرای سیستمهای مدیریت هوشمند در ساختمانهای دولتی، حذف مداخله عامل انسانی در تنظیم تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این راستا، گزارش پیشرفت کار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شده و هماکنون فاز پایلوت این سامانه بر روی ۱۱ ساختمان در پردیس وزارت ارتباطات به پایان رسیده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به پایان فاز آزمایشی طرح مدیریت هوشمند ساختمانهای دولتی (BMS) گفت: با تعمیم این طرح به کل بدنه دولت، مصرف انرژی در ساختمانهای دولتی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از برنامه مشترک با وزارت کشور برای تعمیم این پروژه به تمامی ساختمان های دولتی خبر داد و تصریح کرد: با اجرای سراسری این طرح، کنترل مصرف به صورت متمرکز انجام میشود و رفتارهای سلیقهای در تغییر دمای ساختمانها حذف خواهد شد. همچنین در صورت انحراف از الگوی استاندارد مصرف، هشدارهای لازم به صورت خودکار به مدیران مربوطه ارسال میشود. در بخش صنعت (EMS) نیز شرح خدمات به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده و سه الی چهار پروژه پایلوت صنعتی در حال اجراست.
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