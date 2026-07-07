رونمایی از جدیدترین نقاشی عبدالحمید قدیریان برای رهبر شهید در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، همزمان با برگزاری آئین تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید ایران در کربلای معلی، جدیدترین اثر نقاشی عبدالحمید قدیریان چهره شاخص هنر انقلاب و عاشورایی، روی آنتن شبکه دو سیما رونمایی خواهد شد.
این اثر که در ابعاد ۱۹۰ در ۱۵۰ سانتیمتر و با تکنیک رنگ روغن روی بوم خلق شده، روایتگر لحظات باشکوه و جانسوز وداع میلیونی اقشار مختلف مردم با پیکر مطهر رهبر انقلاب است. قدیریان این بومِ حماسی را در خرداد سال جاری به تصویر کشیده بود و اکنون، با فرا رسیدن زمان تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در عتبات عالیات، برای نخستینبار در معرض دید عموم و اصحاب رسانه قرار میگیرد.
همزمانی رونمایی این اثر با آئین تشییع در کربلای مقدس، پیوندی نشانهشناختی میان مفهوم ایثار، شهادت و استمرار مسیر مقاومت ایجاد میکند و این امکان را فراهم میآورد تا مخاطبان رسانه ملی همزمان با پیگیری اخبار تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، نظارهگر برگردان هنری این وداع تاریخی از نگاه دوربین هنر انقلاب باشند.
عبدالحمید قدیریان، متولد ۱۳۳۹ در تهران، از هنرمندان جریانساز و پیشگام حوزه هنری است که کارنامه پربار او ترکیبی از مدیریت هنری، طراحی صحنه و لباس در سینمای تاریخی-مذهبی (از جمله فیلمهای «مریم مقدس (س)» و «ملک سلیمان (ع)») و خلق تابلوهای نقاشی با مضامین معرفتی و عاشورایی است. قدیریان که پیش از این با مجموعههای موفقی نظیر «آسمان حسین» و «همپای نور» توانایی خود را در بازنمایی تجلیات آسمانی به اثبات رسانده است، در این اثر جدید نیز تلاش کرده تا پیوند عاطفی و حماسی ملت با رهبر شهید خود را در قالب فرم و رنگ بازتعریف کند.
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